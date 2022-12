Modelos educativos que nadie comprende

Los cambios en los modelos educativos, derivados del surgimiento de la pandemia por COVID-19 y de las necesidades de adaptar la educación al momento actual, han metido en problemas a los docentes, no sólo de México, sino de varias partes del mundo.

En España, por ejemplo, la mayoría de los profesores no tienen ni idea de lo que son las ‘situaciones de aprendizaje’ que se marcan dentro de su nuevo modelo de enseñanza pública.

Según lo que dicen los especialistas españoles, las situaciones de aprendizaje son los escenarios donde se concreta el aprendizaje por competencias, o sea, un conjunto de tareas que obligan a los alumnos a utilizar los conocimientos que han adquirido en clase para resolver un problema. Bueno, está claro que si hay que explicar esto es porque no se entiende, así que aunque no se entiende no lo explicaré, ja.

Ése es el punto, que no hay claridad entre lo que los gobiernos quieren enseñar a los alumnos y lo que los maestros saben enseñar.

Lo mismo o peor ocurre en México con la Nueva Escuela Mexicana en la que siguen sin tener claro qué es lo que significa y cómo viene formada.

De hecho, recordemos que se canceló la aplicación del programa piloto para más de mil escuelas en el país, pues organizaciones civiles anti 4T se ampararon porque dijeron que no tenía sentido lo que se querían presentar a los alumnos, si tienen o no razón lo desconocemos, pues hasta el momento no hay quien de las autoridades educativas defienda este nuevo modelo con sustento y bases para hacernos creer a todos que de verdad funciona.

Entre que son angas o mangas, los estudiantes siguen siendo los únicos afectados, pues no es solo que tengan un atraso en los aprendizajes o educativo, sino que además tienen que aguantarse a maestros mal capacitados, escuelas que se caen a pedazos, no tener agua en sus Baños, ni materiales para su estudio, entre muchas otras cosas más como acoso, malos tratos y una enseñanza de baja calidad.

¿Llegará el día en que tengamos autoridades educativas serias y en que nuestros estudiantes estén a la altura académica de Sigapur o Alemania, o mejor aún, niños y jóvenes pensantes, honestos, respetuosos de la vida y de los demás?

¿Y las evaluaciones? Bien Gracias, estamos entrando al cuarto año desde que surgió la pandemia y aún seguimos sin tener una medición de cómo andan los alumnos y maestros en temas escolares.

POR KARINA ÁLVAREZ

TWITTER: @KAFARK84

CORREO: K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM

INSTAGRAM. KAFARK

MBL