AMLO, damnificado por papelazo de Pedro Castillo

Uno de los damnificados colaterales por la caída de Pedro Castillo en Perú fue el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Para empezar, la crisis peruana obligó a cancelar la Cumbre de la Alianza del Pacifico programada para este próximo miércoles 14 de diciembre en Lima, pero por razones más que obvias tuvo que ser cancelada.

En ella se entregaría la presidencia pro tempore de la organización a Perú, aunque más bien ese era el pretexto para encumbrar a AMLO como líder moral de las naciones de la izquierda del subcontinente. Nada hubiera hecho más feliz a AMLO que reunirse con sus contrapartes Gabriel Boric de Chile y Gustavo Petro de Colombia para “consolidar la integración económica regional”, despotricar contra las economías imperialistas, rapaces, neoliberales y asumirse como paladín de las naciones del cono sur. Una vez frustrado el autogolpe de estado que pretendía violentar la Constitución del Perú, el mandatario mexicano movilizó al embajador de nuestro país en Lima, Pablo Monroy, para darle protección a Castillo en nuestra embajada y la posibilidad de traerlo como asilado político a México.

Ese activismo de AMLO le valió una airada respuesta del congreso peruano por entrometerse en los asuntos internos de aquel país, lo que dicho de paso contradice la doctrina Estrada que desde 1930 en México establece que ninguna nación puede intervenir en los asuntos internos de otra. Mala semana para el inquilino de Palacio Nacional, sin Cumbre y sin gloria como héroe de la izquierda continental.

La buena noticia es que a tres semanas de terminar el año, las cifras de la industria automotriz en México muestran una sensible mejoría al fin de noviembre con un incremento de 4 mil 467 unidades vendidas por encima de octubre del mismo año, lo que representa un 4.9% de crecimiento. A pesar de que persisten problemas de logística e inventario, las marcas líderes en ventas de vehículos ligeros están encabezadas por Nissan, Toyota, General Motors, Mitsubishi, Renault, Ford, Kia, BMW, Mercedes Benz y Suzuki, sin contar nuevas armadoras como MG o Chirey, que se han sumado al mercado mexicano con grandes expectativas. Ya era hora…

Se encienden focos rojos en los más altos niveles de la 4t por lo que consideran inminente pérdida de la Ciudad de México a manos de la oposición en las próximas elecciones de 2024. En oficinas de Gobernación se pusieron sobre el escritorio de los altos mandos los nombres no sólo de Omar García Harfuch como posible candidato morenista sino, agárrense, alguien propuso traer de Morelos a Cuauhtémoc Blanco aprovechando su arrastre como ídolo de la afición futbolera y en vistas de su éxito en aquella entidad donde no sólo fue alcalde de Cuernavaca, que a pesar de sus pésimos resultados, ¡lo hicieron gobernador! Hablando del tema, nos dicen que el activismo desbordado de Ricardo Monreal sólo le alcanzará para competir por Movimiento Ciudadano pero no para la grande, sino para la capital del país, aunque él ha dicho una y otra vez que no quiere “premios de consolación”.

Líderes y agrupaciones opositoras que marcharon el pasado 13 de noviembre en defensa del INE volverán mañana martes a manifestarse, ahora frente al senado, para manifestar su rechazo al plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mañana que se cumple un mes de aquella marcha precisamente, el pleno de la cámara alta tiene previsto revisar el contenido de la propuesta presidencial y entre los convocantes a la protesta están el senador Emilio Álvarez Icaza, el dirigente de Si por México Claudio X González y el ex gobernador panista Ernesto Ruffo Appel. Para los supersticiosos, mañana es martes 13 ¡ni te cases ni te embarques!

POR ENRIQUE MUÑOZ

