23 muertes impunes

Los casos se acumulan, las tragedias crecen y la justicia no llega. En el país de la impunidad, donde rara vez hay consecuencia, las víctimas no encuentran verdad.

Ya son 40 días de la primera muerte por meningitis en Durango y no hay justicia. 23 personas han fallecido a causa de la negligencia y no hay nadie detenido. ¿Quiénes son los responsables de esas muertes que no debieron suceder? ¿Quién pagará por ellas? ¿Quién responde ante las víctimas?

Transcurrió más de un mes para que, hace una semana, se libraran 7 órdenes de aprehensión contra quienes estarían relacionados con los decesos. 33 días tardaron en llegar órdenes contra administradores y dueños de los hospitales privados involucrados en casos de meningitis. Los resultados de laboratorio que demoraron semanas, determinaron que los procedimientos aplicados en los hospitales fueron los causantes de la enfermedad y muerte, según la Fiscalía del estado.

Platico con Raúl Morales, esposo de una paciente con meningitis. Su historia es la de cientos de personas más, que suman casi 2 mil casos observados. No solo no hay justicia para ellos, tampoco existe acompañamiento ni sensibilidad de las autoridades.

“Ahora está bien, pero su situación es inestable, cambia. Está en espera de unos análisis, pero ha estado un poquito mal; el medicamento retrasado. Tenemos aquí ya más de 40 días.

“No hemos recibido ningún tipo de ayuda”, me dice sobre la situación de su esposa. Increíble.

¿Cómo enfermó de meningitis su esposa?, pregunto.

“Por una cesárea en el hospital del Parque, el 6 de agosto. Como a los 12 días comenzaron los síntomas, empezaron los dolores de cabeza, no se le quitaban eran un poquito controlables con pastillas para el dolor; pero con el tiempo fue elevando más el dolor y ya era insoportable. Se puso muy mal el 29 de octubre y entonces ya se decidió traer aquí a Durango. En la clínica la controlaron porque venía muy mal”, relata.

“Nos tocó conocer a muchas familias que están aquí. Nos tocó como compañeros de cuarto con una familia, que lamentablemente la persona enferma perdió la vida; llevaba aquí quince días bien y sin ningún tipo de dolores y de repente en unos cinco minutos vemos como los hijos no pudieron hacer nada por ella y murió.

“Nosotros no estaríamos en esta situación) si en el Hospital Materno Infantil nos hubieran atendido correctamente. Ahí nos atendieron mal, nos sacaron tres o cuatro veces en un mismo día, mi esposa ya estaba sangrando y la sacaron así (…), ya en la desesperación no supimos a dónde recurrir y por eso fuimos al hospital privado donde le practicaron la cesárea y terminó enfermando”, señala.

Es el relato de la negligencia. Negligencia criminal que no tiene consecuencia. A 40 días de la primera muerte, hay cero responsables detenidos. Seguimos contando.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

MBL