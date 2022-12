Medicina, ciencia y un asesinato

¿Qué significa ser científico? ¿Acaso el dedicarse a una ciencia en concreto conlleva un determinado modo de actuar? Estas preguntas podrán tener varias respuestas en la actualidad, y el México de 1898 no era la excepción. Los científicos, en ese entonces hombres bajo los supuestos ideales del progreso y la razón, debían ser gente de altos estándares, pues, eran los tiempos de la formalidad y la seriedad científica. Pero como suele suceder, existen excepciones que merecen ser conocidas mejor.

En 1898, los periódicos de la Ciudad de México informaron sobre la muerte de una enfermera llamada María Barrera, quien mantenía una relación amorosa con un médico llamado Federico Abrego y estaba embarazada de él. La relación duró un tiempo hasta que la enfermera murió por una hemorragia y su cuerpo fue enterrado de inmediato.

Debido a las circunstancias de la muerte se realizó una investigación por parte de la policía. El doctor fue detenido y se le ordenó declarar. Sus testimonios fueron contradictorios. Según su versión, ni él ni ella sabían que ella estaba embarazada, por lo que las cosas siguieron con normalidad hasta poco antes de que ella falleciera. Ambos se encontraban en la casa de la familia de María cuando ella comenzó a sentir molestias por estar cerca de dar a luz, por lo que ambos fueron a pie al consultorio, cosa que le cuestionó el juez a Abrego, por no decidir llevar a cabo el proceso en la casa.

El doctor argumentó que las soldaderas podían dar a luz mientras marchaban con el ejército y por ello ella también podía aguantar. No se pudo hacer nada por salvarla y murió de hemorragia. Según Abrego, María le pidió que no le comunicara nada a su familia para no generar vergüenza, pues no estaban en matrimonio.

Un elemento interesante es que, según apuntan unos periódicos, además de haberla enterrado también le cambió la ropa. Al final se le señaló como culpable de homicidio y fue sentenciado a la cárcel. Su contradicción en las declaraciones, como por ejemplo culpar a otro doctor, así como las circunstancias de la muerte de la joven y la negligencia médica, fueron algunos de los principales argumentos. Cabe mencionar que también una joven llamada Josefina Salazar declaró en contra del doctor, pues según ella él la había abusado cuando tenía 13 años.

La noticia de un doctor cometiendo tales actos generó indignación para muchos círculos sociales, sobre todo para aquellas élites más creyentes del positivismo. El periódico El Mundo ilustrado decía sobre el caso: “La Aprensión del Dr. Abrego es el escándalo del día, y de muchos días, porque este asunto pondrá frente al criterio social no a un acusado, sino un delito, mil delitos, tenebrosos y hasta hoy posibles e impunes por la audacia de sus autores y la incapacidad de resistencia de las víctimas”.

Me parece que esta frase sigue vigente hasta la fecha.

POR IGNACIO ANAYA

COLABORADOR

@IgnacioMinj

MAAZ