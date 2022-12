Mensaje del rey del carbón a la FGR

Quienes conocen a Armando Guadiana en el Senado saben que la aparición pública del legislador haciendo la V de la victoria en el juego México vs Arabia Saudita lleva jiribilla y un desafío a lo publicado en el Heraldo de México sobre la investigación de la FGR en su contra por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación de moneda y delincuencia organizada.

Si algo había dicho el senador a sus compañeros antes del viaje es que quería pasar desapercibido para que no lo “jodieran” o “balconearan” en la prensa y redes sociales sobre su visita a Qatar en vez de quedarse a legislar o atender sus aspiraciones al gobierno de Coahuila por Morena, pero al darse a conocer las pesquisas en su contra, Guadiana decidió subir a sus propias redes su visita al estadio de futbol y enviar mensajes descifrados.

Lo que interpretan en Morena es que la señala de regocijo lleva como destinatario al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, e incluso atentos saludos hasta Palacio Nacional, donde no es el preferido para ganarse la candidatura al gobierno de Coahuila. Sin embargo, Guadiana asegura que aunque no sea el candidato de ya saben quién, eso no le preocupa, que por algo es el rey del carbón y según él no lo van a bajar.

Tan lejos de Dante, tan cerca de AMLO

Movimiento Ciudadano está, pero no está con Enrique Alfaro. Resulta que nadie en el partido quiso firmar el desplegado difundido el viernes, un día antes de la inauguración de la Feria del Libro de Guadalajara, en donde se anunció que ni alcaldes, ni diputados, ni senadores irían al evento cultural el tiempo que dure porque el grupo universidad, aseguró, tiene secuestradas las instituciones académicas y culturales. Resulta que ni los más cercanos quisieron seguirle el juego a su jefe, entre ellos Clemente Castañeda, quien aspira a la candidatura a la alcaldía de Guadalajara; ni Pablo Lemus, quien busca la gubernatura; ni Salvador Zamora, quien aspira a pasar de la alcaldía de Tlajomulco a Guadalajara. Dicen hasta en su circulo más cercano que Alfaro ya perdió la dimensión de la realidad de Jalisco y que como se ha dicho aquí, cada vez está más cerca de Andrés Manuel López Obrador que de los suyos, así como de Dante Delgado. Ayer el presidente atizó contra Raúl Padilla y la Universidad de Guadalajara. Cómo estarán las cosas al interior de MC, que el gobernador festejó al presidente de la República.

UPPERCUT: Directivos, cuerpo técnico y futbolistas de la selección Mexicana hicieron como trapo nuestras emociones hasta el último minuto. Llegamos al tercere partido con pocas posibilidades de clasificar, luego estuvimos muy cerca, tan cerca que hasta tuvimos la opción de que si no era por méritos de meterle un gol más a Arabia, la selección argentina podía ser nuestra salvación, pero la bandera mexicana en el suelo en los pies de Messi en el vestidor fueron un mal presagio el lunes: el astro se puso en nuestra contra a costa de su reputación: falló un penal, el segundo del torneo. La senadora de Morena Bertha Caraveo, señaló que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Liga BBVA MX, Yon de Luisa y Mikel Arriola, respectivamente, deben de comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República. Dígale que estaría bien, pero no son funcionarios públicos. Tal vez tenga razón de que la selección es de todos, pero el canal debe ser otro. No cunda la pasión sobre la razón.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

