Cómo nuestro presidente recuperó Twitter

No puedo dar fe de su autenticidad, pero fuentes confiables de Palacio Nacional me hacen llegar la siguiente transcripción. Quisiera reproducirla en este espacio porque, auténtica o no, ilustra la dimensión del hombre que encabeza la Cuarta Transformación de la Vida Pública; su estatura como líder mundial; su capacidad para transformar el destino de millones con una llamada en los más altos niveles. Por lo demás, estoy seguro de que sus seguidores la encontrarán verosímil. –¿Señor Mus? Le habla Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. –¡El segundo más popular del mundo! Qué honor, señor Presidente. ¿En qué puedo servirle?

–Quería agradecerle que sacara a los panistas de Twitter. Calderón tiene que estar desesperado.

–Es lo menos que podíamos hacer. De hecho, tenemos una iniciativa que quería plantearle. El azul es el color del panismo. ¿Y si a la palomita le cambiamos el azul por el como moradito de Morena? Queremos rediseñar el logo como un homenaje a los chalecos tipo Mario Delgado.

–Buena idea, aunque yo soy más de guayabera. Otra cosa: ¿ya se ocupó de lo de mi hijo? Los robots neoliberales lo agreden todos los días.

–Tengo un equipo de 500 personas dedicado a eso. Lo que hicimos fue definir una serie de términos clave: bodoque, Rolex, baquetón, Pemex, Houston, casa gris. Todos los tuits en los que aparezcan dos o más de esos términos son revisados y, en su caso, se borran y se suspende la cuenta. A propósito, veo muy bien a su muchacho. La dieta tejana le está sentando de maravilla. Otro atleta keniano.

–¿Y la compensación para Trun que le pedí? Muy buen Presidente. Gran amigo de México. –Le hicimos llegar una propuesta. Incluso le ofrecimos cash, por razones que usted entenderá. Debo decir que la respuesta no fue la esperada. Que me iba a mandar los datos de una cuenta en Rusia y “Fuck you very much, scumbag!”, así escribió en mi guats. Nada grave. Sabemos que es un hombre muy arrebatado.

–¿Me traduces eso, Marcelo? Una cosa más, Elton. Te puedo hablar de tú, ¿verdad? –Por supuesto, presidente.

–¿Ya frenaste lo de las guacamayas? No al equipo de mi hermano: lo del jaqueo. Están diciendo que no doy golpe. Que me dedico a dormir y comer. –Hay otro equipo asignado a eso. Se nos está complicando un poco lo de las palabras clave. Es difícil sintetizar conceptos como “siestota a media mañana”, “digestión pesada” y, sobre todo, “fildeo y macaneo”. Disculpe la confianza, pero… ¿tiene alguna connotación sexual?

–Para mí, se lo digo porque mi pecho no es bodega, sí. Pero en realidad es una referencia al rey de los deportes. El béisbol. En fin, muchas gracias, amigo Náilon. –Muchas gracias por su tiempo, Presidente, y gracias, sobre todo, por contribuir a que este mundo sea un lugar mejor. ¡La Cuarta Va!

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MBL