—¿En dónde mueren los sueños? —preguntó. No quise responder, supongo que por vergüenza.

—En un lugar llamado miedo —dijo.

De un ojo viscoso y del otro no muy sano, don Amalio es un ser urbano extraordinario y singular, más viejo que sus años y sabio que sobrevive de la caridad y de conversaciones, haciendo de la plaza pública un verdadero ateneo para quien se detenga a escuchar: un Sócrates postmoderno y nómada que recorre los barrios de esta metrópoli.

—¡El mundo está de la chingada! Ya no convencen a nadie los moderados. Vivimos en los extremos; la lucha está en los polos, nomás vea el Brasil de Lula contra el mamarracho ese, el excapitán facho; o en Colombia, o más recientemente, en Israel o Dinamarca. Acá mismo, no se vaya tan lejos, entre el tartufo de palacio y los imbéciles de la oposición, solo hay odio puro y nada más —sentenció don Amalio.

—Y es que vivimos en los extremos porque tenemos miedo; así es, amigo, píenselo; y entre más miedo se infunde, mejores serán los resultados, pues la masa se mueve por el sentimiento, la esperanza; y mire usted, si algo he aprendido con los años es que la esperanza nunca está ligada a la razón, está privada de sensatez —tomando un sorbito de atole de nuez que le convidé, don Amalio hizo una pausa, me pidió un cigarro.

—A la mayoría le gusta más creer que juzgar. El miedo está ahí, se infunde, pero nadie juzga nada: si es razonable o si se exagera. Por eso las noticias falsas vuelan y se asimilan sin dar la menor oportunidad a la verdad. Por ejemplo, no hace nada que los del episcopado pontificaban al INE y al día siguiente defendían a sus padrecitos pedófilos; en realidad, todo mundo va a la suya. Cada quien se forja un Dios de sus ciegos apetitos… The world is running low on just about everything —lo dijo, Chomsky, hace poquito, y tiene razón —advirtió don Amalio.

—¿También habla inglés, don Amalio? —inquirí.

—¡A huevo, y francés, y no soy fifi! —soltando una gran carcajada.

Don Amalio es un inventor de fábulas, una agradable sorpresa en el camino, una luz en esta urbe, cuyas frases alcanzan la fuerza de un aforismo. Un privilegio escucharlo.

—Uno puede soñarse en medio de un mundo que no es más que sueño, y ése que uno cree ser tampoco pasa de mero sueño —apuntó.

Al final de nuestra charla, quise averiguar ¿en dónde o cómo se había formado?, y muy serio, dijo:

—Aunque mis años han sido relativamente indigentes, siempre he creído que tengo talento para la magnificencia; y mire, este mundo andaría mejor, si en vez de odiar al pecado, amáramos al pecador. Ya no lo entretengo más, compañero —dijo don Amalio y se despidió agregando —recuerde que nadie se define por las ideas políticas que afirma, sino por las que rechaza y a quienes se las rechaza.

POR DIEGO LATORRE LÓPEZ

COLABORADOR

@DIEGOLGPN

PAL