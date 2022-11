Que no gane morena

La aprobación de la iniciativa para regular los gobiernos de coalición en el Estado de México se inscribió como parte de una estrategia publicitaria de la derecha mexiquense para mantener la impresión de caminar juntos y de que esa unión contradictoria en términos ideológicos tendría al menos un incentivo concreto para su existencia, la luna de miel duró poco al mostrar sus diferencias por la iniciativa del PRI sobre la permanencia del ejército en labores de seguridad y se prevé un nuevo enfrentamiento por la reforma electoral.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? Rumbo al proceso electoral del año entrante es fundamental que la ciudadanía obtenga información sobre lo que las opciones políticas representan en este momento del diseño de sus alianzas y después cuando tengan una oferta de propuestas concretas para contienda electoral.

En morena no se observa ninguna novedad sobre con que fuerzas políticas podría caminar en alianza y es quizá esa estabilidad la que le ha otorgado una ventaja respecto a la derecha mexiquense. La ciudadanía, los medios de comunicación y hasta las élites partidarias dan prácticamente como un hecho la alianza de morena con el PT, el PVEM y hasta con Nueva Alianza, pues esa coalición no sólo ha sido replicada en la mayoría de los estados sino tiene resultados concretos en el avance la agenda legislativa que ha impulsado morena a nivel federal.

Este escenario de estabilidad no se comparte en la eventual alianza de la derecha. El desencuentro por el acompañamiento del PRI a las iniciativas de morena en la legislatura federal incomoda muchísimo al panismo que se la pasa de ultimátum en ultimátum a sus “aliados” amenazándolos con no caminar junto a ellos si insisten en votar con Morena reformas impulsadas por AMLO. Al PAN el PRI le canta muy seguido la canción de José Alfredo Jiménez de No me amenaces particularmente eso de “estas que te vas y te vas y no te has ido”.

Quizá por eso el panismo mexiquense ha decidido establecer su propia ruta de posicionamiento mediático, se han echado para delante con un arrojo que sólo es comparable a la pobreza de su propuesta. Han aceptado que no tienen posibilidades para encabezar la cada vez más incómoda alianza, han aceptado que quien manda en esa nueva casa es el PRI y ahora declaran sin mayor rubor que lo único que los mantiene con vida es la esperanza de “que no gane morena”, ese nuevo mantra es su verdadera oferta política.

La derecha mexiquense es sólo un reflejo de la oposición nacional, desposeída de oferta, incapacitada para traducir las necesidades y sentimientos de la gente, cegada por la burbuja de privilegios que se niegan a perder, consumidos por el propio odio que traspiran, sin argumentos y obligados a mantenerse junto a un aliado local que (obligadamente o por decisión) acompaña a morena en sus votaciones. El PAN hará lo que el PRI le diga, con independencia de cómo vote en San Lázaro, como dicen en Twitter, se dice y no pasa nada.

