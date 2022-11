¡Todos a la calle el domingo 13!

El Frente Cívico Nacional convoca a una movilización nacional. Es un llamado urgente que contemple a líderes, alcaldes, empresarios, académicos, profesionistas, así como a obreros estudiantes, maestros, padres de familia y gente de a pie, ciudadanos, todos procedentes de distintos ambientes y estrato social. Marcharemos el domingo 13 de noviembre del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. Nos manifestaremos en bloque, no para respaldar a un candidato o partido político, ni para defender principios relacionados con la educación, el derecho a la vida o la protección a la familia. Esta vez es algo que a todos incumbe por igual, se trata de defender la democracia y el derecho a la libertad para elegir a nuestros gobernantes, garantizados por un órgano transparente y confiable, marcharemos en defensa del INE, el Instituto autónomo con el que hace más de veinte años hemos venido construyendo nuestra democracia.

La ciudadanía en bloque se lanzará a la calle, sin distinción de edad o partido político —al margen de cualquier creencia o corriente ideológica— para evitar que el presidente López Obrador a través de la reforma electoral que propone, logre debilitar o desaparecer al INE en su obsesión de perpetuar la hegemonía de la 4T y, con ello, la permanencia indefinida del partido en el poder. ¿Se habrá dado cuenta que el respaldo del pueblo por el que asumió legítimamente la presidencia ya no es el mismo? o que, ¿al no haber cumplido sus promesas de campaña su popularidad ha venido en descenso? Si no fuera así, ¿porque ese empeño de dinamitar la institución electoral que en el 2018 dio credibilidad a su triunfo? Es cierto que, en septiembre pasado, el área de comunicación social del INE realizó una encuesta en la que la mayoría aprobaba las modificaciones propuestas por el presidente en su reforma. Sin embargo, al contar con más información sobre el contenido de las iniciativas que se discuten en el congreso y haber ponderado sus consecuencias, la percepción ciudadana ha cambiado.

Lorena Becerra, directora de encuestas del periódico Reforma, comenta que, en contraste con otros temas que polarizan la opinión pública, los datos que arrojó recientemente la encuesta para medir la percepción ciudadana del INE, demuestran de manera contundente la aprobación de que goza esta institución. Su función en los últimos años ha consistido en dar sustento a nuestra incipiente democracia. Tanto es así, que el 70 % de los mexicanos confía en el INE, y el 76% aprueba el papel que ha realizado en la sociedad. Al preguntar en la encuesta sobre las implicaciones de la reforma que propone el Presidente, el 53% respondió que el INE está bien como está sin necesidad de hacerle ningún cambio, el 31% manifestó que le haría algunos cambios y, solamente el 13%, estaría de acuerdo en que desapareciera para ser sustituido por otra institución.

Al considerar las consecuencias que la desaparición del INE traería a nuestro país en un futuro inmediato, el 71% consideró que pondría en serio peligro la democracia. Y en cuanto al costo que representa a los mexicanos sostener esta institución, 6 de cada 10 manifestaron que vale la pena mantenerlo porque es confiable.

Al 50% de los encuestados les resultó extraño el timing, es decir, el tiempo en que se presenta la reforma. Lo cierto es que descubre la verdadera intención del presidente de adueñarse del INE para controlar y manipular las próximas elecciones asegurando la continuidad de su programa de gobierno. Por lo que el 65% piensa que la reforma debería esperar y el 77% considera que es muy probable que puede haber un conflicto post electoral, si el INE desaparece, al ponerse en duda la veracidad de la elección. La encuesta deja claro el respaldo que la ciudadanía da al INE, así como la confianza que goza entre los mexicanos. La percepción generalizada es que, lo que se ha logrado avanzar en democracia durante las últimas décadas, es algo muy importante como para destruirlo de la noche a la mañana. Representa un grave peligro a nuestra patria vulnerar a esta institución por eso: todos a la calle el domingo 13 para dejarle bien claro al Presidente que EL INE NO SE TOCA, que esta vez su ambición desmedida le ha llevado demasiado lejos, todo tiene un límite y el límite lo marcaremos los ciudadanos.

POR PAZ FERNÁNDEZ CUETO

COLABORADORA

