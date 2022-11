El guion económico

Los efectos económicos post pandémicos y en tiempos de guerra siguen el guion de lo esperado. El aún país hegemónico es quien va marcando el ritmo de la crisis. Las medidas llevadas a cabo durante la pandemia para mitigar el frenón al consumo y a la economía en general propuestos por Trump y seguidos en la administración de Biden ya comienzan a reflejarse.

El día miércoles, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, anunció la aprobación de la subida en la tasa de interés oficiales de 0.75 puntos porcentuales, hasta el rango del 3.75 % -4 %, esta ha sido la sexta subida en la tasa de interés en el año y la cuarta de los últimos 5 meses, llegando a los tipos más altos desde la primera mitad de enero de 2008, en la mega crisis mundial que más ha afectado en este milenio.

En conferencia de prensa, Powell señala que no será la última subida de este año, pues falta revisar las cifras de la inflación que arroje el mes de octubre, así como la reunión de la Fed y dar un nuevo anuncio a principios de diciembre, pero Powell anticipa que “para determinar el ritmo de los futuros aumentos, el comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulado de la política monetaria, los retardos con los que la política monetaria afecta a la actividad económica y a la inflación, y la evolución económica y financiera”.

Dichas medidas obedecen a que la inflación no cede y los últimos datos de septiembre, el índice de precios al consumidor se ubicó en 8.2 en comparación con el mismo mes de 2021. A tasa mensual, los precios aumentaron 0.4 por ciento de agosto a septiembre. Sin embargo, ninguna de estas medidas parecen mainar la situación, en palabras de Joseph Stiglitz, el famoso economista y premio Nobel de economía, comenta que dichas medidas no han sido los adecuados: “Aumentar la tasa de interés no va a crear más alimento ni más recursos, sino que re localicemos industrias y mandemos a otros países, lo que ha ocurrido en Estados Unidos y esto hizo empeorar el problema en Estados Unidos, esto no se basa en un buen análisis económico, sino en una reacción en cadena”.

Así, aunque conforme al guion, algo muy concreto es que la economía no está bien y no existen visos de mejora, al contrario. Para nuestro país los pronósticos no difieren a los del mundo. Según Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, comenta que nos encontramos en una mejor posición que EEUU para lograr la convergencia de la meta de inflación del 3 por ciento, sin embargo la realidad de la cotidianidad para las familias mexicanas no causa alivio. Solo esperamos que aquellas crisis de cambio de sexenio como la de 1995 o la crisis económica mundial de 2008 queden como un recuerdo espeluznante y se pueda contener la inflación y el desempleo.

POR ADRIANA SARUR

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR

