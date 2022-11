Reflexiones del balón

Qatar es ya la peor selección anfitriona de la historia. Sudáfrica se quedó fuera de su Mundial en fase de grupos, pero pudo arañar un empate frente a nuestra selección que no se harta de hacer ridículos frente a escuadras endebles, con las que batalla en demasía para sostener exhibiciones solventes.

Después de tres partidos, el combinado que dirige Félix Sánchez, que, por cierto, había mostrado pasajes sumamente luminosos en Copa América y Copa Oro, no pudo con la presión de la localía y evidenció su realidad en el ranking FIFA. Sus dividendos fueron cero puntos, ningún gol a favor y seis en contra. Bajo esta premisa, se explica por qué el ex presidente del máximo organismo rector del balompié se arrepintió de darle la sede a un territorio que seguramente desechará muchos de los inmuebles que dejó una multiplicidad de pérdidas humanas por las extremas condiciones climatológicas.

Económicamente debió ser grande el botín, pero de cara al futuro seguramente poco o nada podremos rescatar en otro ámbito que no sea el deportivo.

Los rumores están sonando. Yon de Luisa, actual presidente de la Federación Mexicana de Futbol ha tenido un proceso de dimensiones deleznables. No habrá Mundial femenil, la Sub-20 tampoco calificó al de su especialidad, y por ende, no habrá Juegos Olímpicos. Tres fracasos más el que seguramente se propiciará en el Mundial. No es negatividad, sino una realidad. Ya presupuestábamos lo difícil que iba a ser para los tricolores anotar goles cuando en tres años y medio se ha jugado basura, y ha llevado a casi todos los elementos de la eliminatoria que desplegaron un futbol terrible. Parece que el premio para el directivo después de estos fracasos imperdonables, será continuar en el cargo. A los de pantalón largo les gustó cómo sonó su caja, porque claro, De Luisa es muy bueno para cuestiones mercadológicas, y total, se pueden permitir otros cuatro años de confort dado que ya tienen la calificación a la próxima Copa del Mundo.

En fin. Desde que nací llevo escuchando los malos manejos que priorizan sólo lo económico, pero esta gente vaya que se llevan de calle a los Justino Compeán o Decio de María, por lo menos con ellos sí había Copa Libertadores, Copas Américas, cinco extranjeros por equipo en Ligas, ascensos y descensos. Acá no sabremos cuándo desaparecerán las nuevas medidas que han perjudicado el desarrollo de nuestro futbol, ejemplificadas claramente en el abominable desempeño de la escuadra mexicana.

Pase lo que pase el resto de la Copa, el futuro luce muy sombrío y si antes el barco se empezaba a hundir, ahora nadie parece querer rescatarlo del naufragio. Comenzó la época de vacas flacas que se pronosticaba hace algunos

años atrás. Ya perdí la esperanza. Espero recuperarla.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

PAL