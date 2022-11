Trumpista de Texas va contra El Mayo y El Mencho en territorio mexicano

Semana clave para la discusión de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, donde una vez más la atención estará puesta en el PRI, ya que a pesar de que su líder Alejandro, Alito Moreno, ha declarado e insistido que los legisladores de su bancada votarán en contra de la iniciativa del presidente López Obrador, todo se puede esperar de ellos como lo hicieron en meses pasados al proponer y apoyar la continuidad del ejército en las calles. Además, cada vez salen más militantes de todos los estados del país mostrando su inconformidad con que Alito siga al frente del tricolor, a pesar de que ha hecho reuniones vía zoom y que siga presumiendo unidad y voluntad política dentro del partido, la realidad es otra, como la del presidente López Obrador que quiere hacer creer que el país es feliz, feliz.

-“Se les acabó la vacación, vamos por sus fortunas, por sus mansiones, por su libertad”- les dijo el representante republicano por Texas Dan Crenshaw, a los cabecillas del crimen organizado en México Ismael El Mayo Zambada, Nemesio El Mencho Oseguera , y Juan Pablo Ledezma. En un mensaje subido a redes y grabado en inglés y en español, el ex oficial SEAL de la Marina estadounidense, veterano de Afganistán y ultraderechista Crenshaw, les adviertió a los líderes de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Juárez, respectivamente, que él y su grupo harán lo que México no ha hecho: perseguirlos, detenerlos y ponerlos tras las rejas. Por cierto, la Secretaría de la Defensa atribuye al Mencho el atentado contra Omar García Harfuch el 28 de junio de 2020 en la Ciudad de México y el asesinato del general José Silvestre Urzúa Padilla en Zacatecas. La advertencia del aguerrido Crenshaw implicaría necesariamente operar en territorio mexicano, por lo que será interesante saber qué piensan hacer al respecto la SEDENA y la FGR.

*Para los amantes de las encuestas, la de CID Gallup, CID Latinoamérica y Gallup de Panamá, metodología telefónica a teléfonos celulares, muestra de 1, 200 ciudadanos en cada país, arroja los siguientes datos sobre la persona política, no necesariamente el presidente (a), más popular. 89%, Nayib Bukele en El Salvador; 77%, Pilar Cisneros en Costa Rica; 69%, Xiomara Castro en Honduras; 69%, Luis Abinader en República Dominicana; 61%, Ricardo Martinelli en Panamá; 56% Rafael Correa en Ecuador; 54%, Cristina Chamorro en Nicaragua; 50%, Gustavo Petro en Colombia; 44%, Rafael Lacava en Venezuela; 38% Andrés Manuel López Obrador en México; 35% Zury Ríos en Guatemala y 26%, Keiko Fujimori en Perú. En Gallup, parece que tienen otros datos.

*Víctima de la ignorancia y la cerrazón de la Presidencia de la República y su afán de importar alimentos de cualquier parte del mundo sin límites, para en teoría reducir la inflación, renunció Javier Trujillo Arriaga como director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), generando incertidumbre entre los productores agroalimentarios quienes aseguran que la decisión podría poner en riesgo la producción de alimentos en México. Fue en octubre cuando en la mañanera el presidente acusó a Trujillo de proteger los intereses de los grandes capitales del agro en nuestro país, ignorando las medidas sanitarias necesarias para evitar la entrada de alimentos que pueden traer enfermedades susceptibles de propagarse en México. No olvidemos que SENASICA es uno de los encargados de la atención al tema de la influenza aviar H5N1 que ya llegó al país y comienza a afectar a la parvada mexicana.

*La más reciente pifia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, nos muestra que imponer por la fuerza de una mayoría legislativa a alguien en un puesto tan importante (en otros países) finalmente cobra factura y en este caso pone en ridículo ante el Congreso y los medios a una mujer sin preparación para ejercer el cargo y que no tiene ni la más remota idea de lo que hace y dice. Durante su más reciente comparecencia ante legisladores Piedra Ibarra informó que la CNDH emitió una recomendación al Instituto Nacional Electoral porque no impidió una masacre el ¡7 de julio de 1952! Sus asesores deberían recordar a Piedra Ibarra que el INE se creó en 2014, su antecesor el IFE en 1990, y que ese organismo no tiene entre sus responsabilidades impedir masacres.

El papelazo de Rosario evidencia su interés por atacar a toda costa al INE como lo marca la línea de su jefe y protector, pero también la abyección de la mayoría de quienes integran el gabinetazo obradorista que no actúan por sí mismos, sólo obedecen. Lo malo del caso es que quienes terminan pagando los platos rotos por esta incompetencia son los ciudadanos. Una vez más, doña Rosario le da la razón a quienes han denunciado que a la Comisión sólo va a cobrar sin trabajar y la muestra es el silencio del organismo ante el desamparo de amplios sectores como las mujeres buscadoras asesinadas, niños con cáncer, mujeres víctimas de abuso en todo el país, sectores productivos víctimas de cobro de piso y pacientes sin medicamentos ni cirugías. A México le esta haciendo mucho daño la fórmula 90% lealtad, 10% capacidad.

*De última hora, el SAT publica en su portal la ampliación de la prórroga para el uso de la versión 3.3 del CFDI (comprobante fiscal), la cual podrá seguirse utilizando hasta el 31 de marzo de 2023. Por lo anterior, la nueva versión de CFDI’s (4.0) resultará obligatoria a partir del 1o de abril del próximo año.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

MAAZ