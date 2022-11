¡Misión cumplida!

La 4T superó las expectativas de la marcha llevada a cabo sobre la avenida Reforma hasta el Zócalo capitalino en apoyo al 4to Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las calles del primer cuadro de la Ciudad de México se desbordaron con militantes y simpatizantes que llegaron desde los cuatro puntos cardinales del territorio nacional, así que las huestes de Morena pueden decir sin empacho: misión cumplida.

Remesas

Ya lo dijo ayer el primer mandatario, los paisanos radicados en EU y sus remesas se convirtieron en la principal fuente de ingresos en México. Se calcula que el monto este año llegue a 60 mmdd, superando en un porcentaje significativo a la cifra de 2021. Esperemos la cifra del Banxico, a cargo de Victoria Rodríguez Ceja.

Aclaraciones

Dos cosas dejó en claro ayer AMLO: no buscará, bajo ninguna circunstancia, la reelección; y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, no participará en ningún proceso electoral. Ella, aseguró el Presidente, no es como piensan los adversarios. Eso sí, le agradeció la promoción a la lectura y la mejora en educación.

El año de Pancho Villa

Siguen los tributos y clases de historia en la 4T. López Obrador anunció que el próximo año será dedicado a Francisco Villa, a 100 años de su ejecución. Esta costumbre se hizo oficial cuando en 2019 dedicó ese año a Emiliano Zapata; en 2020, a Leona Vicario; 2021 a Quetzalcóatl y está por despedir a Ricardo Flores Magón, quien se recordó en 2022.

El que anda ausente

No cabe duda que quien brilló por su ausencia en la marcha fue el senador zacatecano Ricardo Monreal, quien anda de gira por España, donde sostuvo un encuentro con estudiantes mexicanos de posgrado en Madrid. Nos dicen que, por esa y otras razones de peso, hay quienes lo ven más cerca de la oposición que de su propio partido Morena. ¿Será?

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ