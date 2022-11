La delincuencia nos alcanza

Me robaron tres llantas de mi camioneta mientras estaba estacionada afuera de mi casa. De martes para miércoles amaneció sobre tabiques, la cuarta llanta no la pudieron sacar debido a que se encontraba muy pegada a la pared.

Al principio la sensación es espantosa, duele todo, lo primero que se piensa es en la economía ¿cuánto me va a costar cada llanta?, son carísimas.

Luego los comentarios de los vecinos en los que descubro que de un mes para acá los asaltos a peatones y el robo a casa habitación, se han incrementado en nuestra zona; yo estuve fuera dos meses y medio, no tenía ni una semana de vuelta cuando me tocó el robo.

Hace 35 años que llegamos a vivir a esta colonia que se encuentra entre los pueblos de San Lucas Xochimanca, San Andrés Aguayucán y San Lorenzo Atemoaya, todo era tranquilidad, siempre hubo robos, pero eran muy esporádicos y se llevaban solo gallinas, ropa colgada o el tanque de gas. Todavía el año pasado era más seguro caminar por sus calles.

Un policía de investigación, a quien busqué por la situación, me dijo que el narcomenudeo incrementa la delincuencia en las áreas cercanas “al punto”, debido a que los adictos buscan más formas de conseguir para el vicio, desde dinero hasta el intercambio de objetos, electrodomésticos o autopartes. Resulta que cerca de nuestra colonia han detectado un punto de venta de estupefacientes.

Y aunque tienen identificados a algunos de los maleantes, no ha sido posible detenerlos, pues no existen denuncias. La cosa es que, como desde siempre, nadie confía en el sistema judicial mexicano, sabemos que, de seguro, no tiene nada, y aunque dicen proteger nuestros datos, cualquiera tiene acceso a los mismos, lo sé por experiencia propia, lo que pone en riesgo la seguridad de uno y de la familia.

Por eso y por el tiempo que lleva levantar una denuncia, es que la gente evita hacerlo, aunque le hayan robado todas las llantas de su carro. En varias colonias de la zona sur de la alcaldía Xochimilco, como Nativitas, El Capulín, El Mirador, San Lucas Oriente, San Andrés, etc, de dos meses para acá la delincuencia se ha incrementado; sin datos de las autoridades locales, vecinos se quejan cada vez más de los asaltos.

Han identificado motocicletas que roban a los transeúntes a plena luz del día, hasta a un Tsuru blanco, con vidrios polarizados, algo golpeado, que también ha robado a mujeres que caminan solas por las complicadas calles de estas colonias.

Hablo de zonas que generalmente son de calles pequeñas, callejones, lejanas y en donde el único medio de transporte es caminando o en automotor. No en todas hay transporte público, las luminarias son escasas, al igual que la presencia policial, de cámaras de vigilancia mejor ni hablamos.

Lo cierto es que mientras las autoridades buscan crear sus carpetas de investigación para dar con los delincuentes y los puntos de venta de droga, la ciudadanía sigue siendo la más afectada. No hay quien responda.

¿Qué hacemos para protegernos? Por el momento como vecinos nos estamos organizando y buscando alternativas que nos sirvan para cuidarnos más, lo otro, depende de la autoridad.

