El mundial y la energía

La magia del futbol y la expectativa por conocer quién será el nuevo campeón mundial de la FIFA en Qatar 2022 representa un alivio y, tal vez, una esperanza fugaz para estos tiempos de incertidumbre.

Dos temas en particular me han llamado la atención amable lector. Los diseños arquitectónicos de los estadios de futbol y las vallas publicitarias a nivel de cancha, y la intensa discusión intercultural, contextual o no, en torno a los derechos humanos y el Estado de Derecho, en el Estado de Qatar.

Comencemos por el diseño del estadio

Al Yanub, el que tiene forma de nave espacial intergaláctica, éste cuenta con una tecnología revolucionaria para enfriar el estadio en medio del desierto, según constata el portal interactivo del Servicio Árabe de la BBC y el Equipo de Periodismo Visual del Servicio Mundial de la BBC, solución de carácter vanguardista y futurista, considerando las altas temperaturas y la humedad que hacen que jugar al balompié profesional sea imposible, pero que se ataja desde su construcción a nivel del mar mediterráneo, hasta el sistema de enfriamiento, tanto para los jugadores como para los aficionados, impulsado con una red de agua almacenada y electrificado con granjas solares, amigable al medio ambiente, prototipo de sustentabilidad. Le recomiendo ampliamente su consulta. No puedo dejar de mencionar, la importancia del tema del confort o bienestar energético, como un ingrediente técnico para decidir sobre el alcance de los subsidios a las tarifas eléctricas en México, en zonas con sensación térmica similar, algo muy estudiado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Respecto a las vallas publicitarias a nivel de cancha, el dinero me resulta un tanto surrealista, más de mil millones de dólares (Redacción Heraldo Binario) que recibirá la FIFA proveniente de las principales marcas globales, destacándose la firma energética, Qatar Energy (QE), increíble sí, más no injustificado a la luz del neuromarketing. Qatar es uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural licuado (GNL), que genera la mayor parte de los ingresos nacionales de Qatar; QE es la empresa estatal que explota todas las actividades relacionadas con el petróleo y el gas, incluidas la exploración, la extracción, la producción, el refinado, el transporte y el almacenamiento. QE tiene como objetivo convertirse en el productor mundial de GNL para 2030.

En agosto de 2021, QE anunció su intención de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 25% para 2030 y destinó 170 millones de dólares a este esfuerzo (International Trade Administration de los Estados Unidos).

México puede adoptar estas prácticas sustentables para el mundial del 2026, espero verlas reflejadas en el Estadio Azteca, Pemex y CFE.

POR MIGUEL ÁNGEL MARMOLEJO CERVANTES

COLABORADOR

PAL