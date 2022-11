Marcha contra la percepción

Todo listo para que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador encabece la marcha a la que él mismo convocó para festejar cuatro años de la 4T. Los gobernadores y legisladores morenistas y afines confirmaron su asistencia, así como el gabinete en pleno. Pero lo difícil, nos dicen, no será juntar a dos millones de simpatizantes, sino convencer a la opinión pública de que no se trata de acarreados, sino de ciudadanos que acuden por voluntad propia.

Plan B, en manos de Mier

Esta semana se presenta en el Congreso el Plan B de Palacio Nacional para modificar el sistema electoral. Ante la ya perdida iniciativa de reforma constitucional, el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, tiene la encomienda de sacar adelante cambios a siete leyes secundarias; y con eso, nos dicen, no puede ni debe fallar.

Ordenada transición en Oaxaca

Transición más que tersa están llevando el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, y el gobernador electo, Salomón Jara. Ayer, el titular de la Segob, Adán Augusto López, estuvo con ambos revisando el proceso de entrega-recepción, para que el próximo jueves el morenista asuma sin sobresaltos las riendas del estado.

¿Haciendo segunda a Alfaro?

Entre la espada y la pared quedó el emecista alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, ante el boicot a la FIL que intenta el gobierno de Enrique Alfaro. Si bien el presidente municipal es de la idea de que el evento no se use con fines políticos y electorales, lo cierto es que se dejó llevar por el revanchismo del mandatario, al apoyar que no asistan funcionarios públicos al evento.

Sellan pacto en Madrid

Ya se conoce como el “Pacto de Madrid” al anuncio del senador morenista Ricardo Monreal y del diputado panista Santiago Creel, en la capital española, sobre la instalación de mesas en los 32 estados de México en busca de la reconciliación nacional. Pero en Morena dicen que, en el fondo, se trata de la antesala al salto del zacatecano hacia la oposición.

