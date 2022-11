Menchaca, cárcel a ediles de la Estafa Siniestra

Vaya golpe del Fiscal de Hidalgo, Santiago Nieto. Entregó un abultado expediente al gobernador Julio Menchaca, sobre un fraude por más de 500 millones de pesos cometido por 13 alcaldes, llamada “Estafa Siniestra”. Sólo han recuperado 80 millones. Están 13 tras las rejas, de todos los partidos, ¡todos! Sabemos que le pisan los talones a Delia Blancas, secretaria de Finanzas de Omar Fayad, quien habría dado los recursos esfumados a los ediles presos. Pero, aún hay más.

NUEVO LEÓN: Sin visos de reconciliación, la pugna por la Fiscalía estatal es una guerra donde el Congreso local, que preside Mauro Guerra (PAN) inmoviliza al gobernador Samuel García (MC), quien pidió protección de la SCJN. Busca impedir que Adrián de la Garza (PRI), su enemigo político, sea el fiscal. Pero, las otras dos opciones viables, son allegados de Adrián. La crisis política de la entidad escalará aún más.

DURANGO: Suman 12 muertos por la aplicación de una anestesia contaminada que los enfermó de meningitis aséptica. El gobernador Esteban Villegas ordenó investigar al laboratorio Pisa, de Carlos Álvarez Bermejillo, que distribuyó un millón 237 ampolletas a 2,416 clientes en México y el extranjero. Un escándalo de talla mundial, sin responsables y, mucho menos, culpables en la cárcel. Pueden morir más personas que recibieron morfina y bupivacaína desde marzo de este año, para “raqueas”. Ni el titular de Salud, Jorge Alcocer, ni Álvarez Bermejillo, informan a la sociedad.

TLAXCALA: El exgobernador Marco Mena (PRI), se gastó en el 2021, 978 millones de pesos en asignaciones directas, con violaciones al procedimiento. En Palacio Nacional llegó información de ilícitos que podrían llevarlo a la cárcel. Ti tac, tic tac…

MAZATLÁN: Quien no se escapará de la justicia es el exalcalde Guillermo Benítez, alias El Químico, aunque sea secretario de Turismo del gobernador Rubén Rocha, quien no meterá las manos por el mazateco. Pero la crisis en el puerto no termina. El sucesor de El Químico, Edgar González, no puede resolver el problema de la basura. No tiene 600 millones de pesos para comprar camiones recolectores. Un desastre que dejó el Químico.

VERACRUZ: Aunque se desviva por acarrear a billetazos a la marcha de mañana, otro que no se escapará de la justicia, también de Morena, es el delegado de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, acusado de acoso sexual. El gobernador Cuitláhuac García, promete que no habrá impunidad. El caso va para tres años.

TAMAULIPAS: Otra vez se frenó la construcción del trasvase de agua de El Cuchillo que aliviaría el desabasto de agua en Nuevo León. A 27 días que terminó el plazo para el trasvase, el titular de Gobernación, Adán López, espera el estudio técnico de Conagua que debió elaborar el gobierno de Jaime Rodríguez, El Bronco. Llegaron tubos, pero no la justificación técnica a Nuevo León.

