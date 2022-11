Desfile presidencial por ceguera de desaciertos

¿Cuántos mexicanos son los que valen, quiénes son los que sí cuentan? Para el presidente solo un sector, el que él convoque, el resto no.

El 13 de noviembre miles de mexicanos de más de 50 ciudades en diferentes partes del país tomaron las calles, marcharon a favor de la democracia, defendieron al INE.

La manifestación fue denostada, criticada y minimizada por el presidente y sus seguidores precisamente al hacerlo reconocieron que hizo meya en su ánimo presidencial y el enorme ego de quien habita en Palacio Nacional.

No hay peor ciego que el que no quiere ver y por eso convocó a su desfile con militantes y simpatizantes, se olvida que debería gobernar para todos. En fin, nuevamente demuestran la ceguera voluntaria que padece este gobierno. Supone que si no lo ve no existe y se equivocan. Los ciudadanos aquí estamos.

En diferentes ciudades del país, incluso en el extranjero, pero principalmente en la Ciudad de México la gente salió y tomó las calles, apoderándose de los espacios que unos cuantos creían de su propiedad; otra vez dieron cátedra de autonomía, libre pensamiento y critica a los gobiernos.

Lo mismo hicieron en 2021 en la CDMX, tomaron las urnas, salieron a ejercer su derecho a votar, creyeron y confiaron en el INE, lo mismo que en 2018, pero hoy al presidente le estorba lo que no controla o lo que no puede militarizar. Se olvida de la democracia.

Porque de eso se trata la democracia, de ratificar con nuestro voto a aquellos que se han ganado el derecho de representarnos y de hacerles saber a quienes no nuestra postura.

En la elección pasada ocurrió lo deseable para los ciudadanos y lo inimaginable para el gobierno en turno. Para la gente esa elección fue la demostración de que sí se puede cambiar el statu quo y dieron su voto a quienes integraban la UNACDMX.

Para los integrantes del “morenato” fue un duro golpe que no han podido superar pues en su principal bastión perdieron el gobierno de nueve alcaldías. Tras ello, lo que ha permanecido desde la presidencia de la República y el gobierno local es la descalificación y discriminación para los ciudadanos que votaron libremente por una verdadera alternativa; para los políticos: persecución, amago presupuestal y desacreditación.

La lección es que debe respetarse la voluntad de la gente. Los ciudadanos quieren la democracia y así la defenderán y quien no los escuche será sancionado en las urnas.

El próximo domingo seremos testigos de otro engaño, como en el pasado veremos desfilar al presidente y su séquito. Mientras, los ciudadanos que creemos que las cosas pueden ser distintas y creemos en la democracia seguiremos trabajando.

Por Luis Mendoza Acevedo

Diputado Federal (PAN)

Distrito 15, Alcaldía Benito Juárez

Redes sociales FaceBook, Twitter @LuisMendozaBJ

MAAZ