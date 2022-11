Reforma electoral: El debate que viene

Arranca el debate formal sobre la controvertida Reforma Electoral de Andrés Manuel López Obrador. Y, aunque se espera que Morena imponga su mayoría en comisiones unidas, el propio Presidente anticipa que el proyecto no pasará en el pleno de la Cámara de Diputados, porque no cuentan su partido y aliados con la mayoría calificada; es decir, con las dos terceras partes de los votos.

Con todo y eso, las huestes morenistas tienen la instrucción de prender el debate e incendiar políticamente el recinto legislativo de San Lázaro los próximos 1 y 2 de diciembre, fechas establecidas para discutir en asamblea el dictamen final. El oficialismo y la oposición (PRI, PAN y PRD) buscan repetir la fórmula que se dio en la discusión sobre la permanencia del Ejército en las calles y la Reforma Eléctrica. Los morenistas y aliados tienen además la orden de mantenerse acuartelados, por lo menos de aquí a la primera semana de diciembre, para ver si en un descuido logran vencer al bloque opositor.

Entre los de enfrente, la indicación es muy parecida: que nadie se mueva de la CDMX porque quieren impedir a toda costa que se avale el proyecto de AMLO.

Los diputados del PRI, que coordinan Rubén Moreira y Alejandro Moreno, tienen la consigna de cancelar viajes hasta que se vote la reforma, algo parecido a lo que ocurre entre diputados del PAN, que coordina Jorge Romero, y los perredistas, de Luis Espinosa Cházaro.

El escenario que anticipan en Morena es que pasará la reforma sin sobresaltos en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Político-Electoral y Gobernación.

Donde toparán con pared es en el pleno, tanto que AMLO da por hecho que buscarán una reforma a leyes secundarias, en las que no necesitan una mayoría calificada. Lo cierto, sin embargo, es que un cambio de este tipo será completamente diferente a lo que se planteó en la reforma original y no habrá más que algunas modificaciones administrativas. Lo que no quiere el Presidente es que la oposición se salga con la suya, por lo que desde Palacio Nacional anticipan que la “mini reforma” se hará inmediatamente después del debate en el Congreso. No se tocaría la elección de consejeros, la reducción de legisladores, ni se recortará el financiamiento a los partidos, mientras que el control del INE quedaría como hasta ahora. Entonces sí, estaremos frente a un revés para la 4T con todo y el Plan B de AMLO.

•••

El ex gobernador de Hidalgo, el priista Omar Fayad, se quejó por la falta de democracia en su partido después de que le negaron el registro como consejero político nacional.

Algunos de sus colegas le respondieron. Le reclamaron su falta de liderazgo para retener la gubernatura y uno por ahí dio a conocer que el hidalguense y sus cercanos entregaron comprobantes falsificados de pago de cuotas, razón por la que se les negó el registro.

•••

Con el camino allanado se encuentra el diputado panista Luis Mendoza, para convertirse en el candidato a la alcaldía Benito Juárez, de la CDMX, en 2024.

Cuenta con el respaldo del PAN, así como con el apoyo de PRI y PRD, sus aliados políticos.

Trabajó mucho para conseguir la nominación y hasta con su imagen, debido a que de un tiempo para acá perdió varios kilos de peso.

•••

Se prevé este miércoles una de las manifestaciones más grandes en la historia de Jalisco. La comunidad de la Universidad de Guadalajara saldrá a marchar para protestar contra el mayor recorte presupuestal que ha sufrido la institución, ordenado por el gobernador Enrique Alfaro.

Pero eso no es todo, el mandatario amenazó a transportistas con cerrarles sus negocios si alquilan o prestan camiones para la movilización, por lo que los organizadores tuvieron que rentar vehículos en estados vecinos, con lo que el boicot de Alfaro, dicen, les hará lo que el viento a Juárez.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El lugar común es el dogma del necio”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

MBL