En la marcha del 27

-¿Quién es toda esa gente, papá?

-El pueblo bueno, hijo, que marcha para festejar los logros de nuestro presidente.

-¿Quién la invitó?

-Nuestro presidente.

-¿Y dónde está el presidente?

-Hasta adelante de la marcha.

-Ah, se festeja solito. De grande voy a ser presidente para eso: organizarme fiestas cuando quiera. Tendría como veinte cumpleaños. ¿Es el señor gordo que va de blanco?

-No, hijo. Esa es una botarga del doctor Simi, que aprovecha para vender medicinas. Simi está desesperado, porque pronto el gobierno va a cumplir la promesa de una salud pública gratuita y universal, y nadie le va a comprar nada. El presidente es el que va con tenis, pants y guayabera, comiendo una gordita. Los señores que van atrás son los gobernadores de la cuarta transformación. Si nos gobernaran los neoliberales, sumarían unos 750 años de cárcel. Por suerte, de la mano de nuestro líder, ahora se dedican a trabajar por el pueblo.

-¿La señora que baila como en los videos que ves cuando se va mi mamá también es gobernadora?

-¡Mira! ¡Los de Pemex!

-¿Y el señor de chaleco que se está metiendo a la casita azul que dice SaniRent?

-¡Qué bien estás leyendo, chaparro! Es Mario Delgado. Aunque no es exactamente una casita…

-¿Y el que va borracho y como que todas las mujeres se le alejan?

-Es uno de los grandes historiadores del país.

-¿Y esos que van como todos iguales, muy formaditos, alrededor del presidente?

-Soldados. Le están agradeciendo que haya democratizado al país. Vinieron espontáneamente, como todos, a cuidarlo.

-¿Y no traen armas?

-No. Ya no. Son pueblo uniformado y a los criminales, que son pueblo organizado, les hablan para convencerlos de que no hagan cosas malas.

-Y hasta les venden las rifles, ¿no? Eso dijo me dijo Brayan que le dijo su mamá.

-Eh… ¡mira: beisbolistas!

-¿Ese señor no es al que la gente le gritó en un restaurante que era un ratero? Brayan me enseñó un video.

-Es un patriota, hijo.

-¿A ese es al que le gritaron en un súper y un aeropuerto que se fuera a Venezuela o no sé qué país?

-¡Mira: Eugenia León! Es una cantante maravillosa.

-Siempre te duermes cuando la pone mamá.

-Ese es Amaury Pérez. Pero es un gran revolucionario. Se le perdona todo.

-¿Y esos señores que se ven tan malos?

-Justamente, el pueblo organizado. Vienen de varios estados a agradecerle al presidente que se hayan acabado los disparos.

-¿Nos podemos ir, pa? Me está dando hambre.

-Espérate a que pase el contingente del Senado, chaparro. Quiero saludar a esos héroes. Cómete el sandwich que le regaló el presidente al pueblo por marchar. Qué generoso es. Y amor con amor se paga.

-¿Por qué ese letrero dice “BID: CHATPM. Atentamente: Hacienda”? Me dijiste que no hay que decir groserías. ¿Qué es el BID?

-Okey, vámonos, gordito.

-Cuidado, pa. El historiador se quedó dormido en esa jardinera. No lo vayamos a pisar.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MBL