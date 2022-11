Cae la fantasía de liderazgo en Latinoamérica

A unos días de que se cumplan cuatro años del gobierno de la Cuarta Transformación, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no podrá presumir su fantasía de liderazgo en América Latina.

La cumbre de la Alianza por el Pacífico, prevista para el 25 de noviembre ha sido cancelada desde Palacio Nacional. El mecanismo de integración económica y comercial del que son parte Chile, Colombia, Perú y México tiene como objetivo impulsar el crecimiento, el desarrollo y la competitividad, a fin de crear bienestar; superar la desigualdad socioeconómica entre la población; fortalecer la inclusión social, e impulsar la productividad e innovación.

Esta reunión que congrega a Jefes de Estado y representantes de diversos países de la región que también son parte de este organismo como asociados u observadores, ha quedado en el tintero de las buenas intenciones.

No habrá testigo de las muy presumidas visiones de izquierda latinoamericanas unidas en una sola foto. El pretexto que ha construido el gobierno federal es que el presidente de Perú, Pedro Castillo, no podrá venir a México porque el Congreso de su país no le autorizó salir del territorio para acudir a este encuentro de alto nivel. Por cierto, no es la primera vez que no le dan permiso, es la tercera.

Aun así, López Obrador prefiere arrojar ese discurso a decir que, entre otras cosas, el fin de semana tuvo lugar un mega pleito con el gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien canceló su asistencia a la cumbre de la Alianza del Pacífico.

Desde el gobierno argentino, le reprocharon a México la falta de apoyo a su candidata, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Cecilia Todesca, a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la organización financiera internacional con sede en Washington, D.C., que apoya a los estados de la región mediante el financiamiento de proyectos a favor de las comunidades.

El candidato de México, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, quedó en segundo lugar, eligieron al Director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, el brasileño Ilan Goldfajn, quien era el favorito de Estados Unidos y Canadá para dirigir el BID.

Ah, pero también en la grilla por la carrera presidencial en nuestro país, le quieren echar la culpa al canciller, Marcelo Ebrard, cuando en realidad esas negociaciones las debe llevar a cabo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio de la O, porque la Junta de Gobernadores del BID está conformada por los ministros/secretarios de Finanzas, no de Relaciones Exteriores.

Al final, no vendrán a México los presidentes ni de Perú, Argentina, Costa Rica, Honduras ni Brasil. Vendrá Gabriel Boric de Chile, Guillermo Lasso de Ecuador y Gustavo Petro de Colombia, solamente para participar en reuniones bilaterales. Veremos si no cancelan a última hora.

Así, el liderazgo de México en América Latina se convierte en otra fantasía de ese universo delirante que es la 4T.