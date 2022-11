Dentro de los ingredientes de la receta que la derecha ha empleado en las Américas para intentar recuperar el poder (aunque sea temporalmente) en países que han virado a la izquierda o propuestas progresistas sen encuentra el señalamiento de la polarización.La búsqueda de hallar culpable de los males de un país a quien ha ganado de forma democrática la presidencia de este no es privativa de México y aunque se pretenda colocar como una novedad tampoco lo es.

¿Y esto por qué es asunto de todes? La población en general, quienes votan de mayor forma, pero sobre todo el sector joven del país debe estar muy alerta a la construcción de las narrativas de presunta responsabilidad de quienes “dividen al país”. De manera paralela y sincronizada comenzará a intensificarse un discurso para hacer creer a las generaciones más jóvenes que antes de AMLO todo era miel, había alguna que otra discrepancia, pero en general el país marchaba, el sistema funcionaba. Mentira.

Se intentará demostrar que el presidente ha dividido a la sociedad en chairos y fifís, pero poco o nada se hablará de la verdadera división que reinaba antes de que el movimiento encabezado por López Obrador irrumpiera en las urnas, la verdadera división y normalización de que unos pocos podían poseerlo todo y las mayorías no debían poseer casi nada. Intentarán hacer creer que la sola llegada de morena generó los más de 50 millones de pobres, que antes del lopezobradorismo la juventud mexicana tenía garantizada la educación y la población vivienda y salud.

Seguramente en la época de Fox la gasolina era un regalo o con Calderón fue el periodo de las mayores luces de seguridad pública y respeto a los derechos humanos; sólo les faltará decir que Peña Nieto era el mayor azote contra la corrupción. No. Al país lo dividió por décadas la desigualdad, el clasismo, el racismo, el machismo, la corrupción y una larga lista de etcéteras, y para que eso sucediera se tomaron decisiones concretas tendientes a que esas asimetrías permanecieran, se conservaran. Eso es el conservadurismo hoy, la defensa de las desigualdades.

No es una casualidad que se haya elegido a México para que la Conferencia Política de Acción Conservadora CPAC llevará a cabo su reunión. Defensores de un único modelo de familia, de una forma de distribución de la riqueza y enemigos declarados de las mujeres que deciden libremente sobre su cuerpo, se reunieron en nuestro país, pero claro estos discursos que atentan contra la progresividad de derechos seguramente no dividen a nadie, no polarizan ¿verdad?

López Obrador rendirá cuentas de su periodo en el gobierno, de sus reformas e iniciativas, pero lo mismo debería de buscarse de los demás. La narrativa mediática predominante ha logrado algunos de los más bizarros fenómenos sociales, sectores empobrecidos y marginados que defienden el ofensivo sueldo de consejeros electorales para camuflarse con un sector que en realidad los desprecia. La polarización no acabará mientras la desigualdad prevalezca.