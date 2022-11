En Qatar las mujeres deben pedir permiso a los hombres hasta para ir al doctor

SE NOTA QUE LOS DIRIGENTES DEL FUTBOL SON HOMBRES, SÓLO ASÍ SE ENTIENDE QUE PERMITAN QUE EL MUNDIAL SE CELEBRE EN QATAR DONDE LAS MUJERES DEBEN PEDIR PERMISO A LOS HOMBRES HASTA PARA IR AL DOCTOR

¿Por qué permitieron que se celebre el mundial de futbol en Qatar? Se nota que los dirigentes son varones porque en dicho país, las mujeres deben pedir permiso a los hombres para casarse, para estudiar y hasta para ir al doctor y a los homosexuales les dan siete años de cárcel si se enteran que lo son.

No se entiende que les hayan dado la sede con esas leyes en el siglo 21 por lo que se agradece que Shakira y Dua Lipa se negaron a cantar en el Mundial ni nunca pisarán dicho país mientras las leyes no cambien; y manifestaciones como las de las dos cantantes son la única manera de hacer visibles cosas que no pueden seguir sucediendo en el 2022 y volteen a ver que el machismo sigue floreciendo, pero que al menos se den cuenta que hay quienes sí protestan contra las leyes que quieren seguir sojuzgando a la mujer y que aunque las mujeres en Qatar usen bolsas que cuestan más de 5000 dólares lo hacen porque es lo único que les permiten enseñar así sean multimillonarias no tienen ningún derecho.

LE DICEN A CHECO PÉREZ QUE DEJE DE HACERSE LA VÍCTIMA Y HAGA MENOS DRAMA Y SE VEA EN EL ESPEJO DE LA EX MISS COLOMBIA, DANIELA ÁLVAREZ A QUIEN LE CORTARON LA PIERNA Y NUNCA SE HA ECHADO A MORIR

Ex Miss Colombia, Daniela Álvarez es un ejemplo para los que tienen depresiones y sienten que no merecen lo que les pasa en la vida, como a “El Checo Pérez” que casi se come vivo a su compañero de Fórmula 1 porque no lo dejo pasar para quedar en segundo lugar, cuando Daniela se levantó de que le cortaran la pierna, se recuperó, fue jurado de Miss Colombia y hace menos drama; no se le acabe la vida como al Checo.

Daniela tiene el ánimo de ponerse guapa, hacer ejercicio, bailar y salir a comerse el mundo sin sentirse víctima cuando hay quienes se echan a morir porque se quedaron sin pelo, por eso en Colombia le tienen veneración y la ponen de ejemplo para todos los que nos ahogamos en un vaso de agua. Nos debemos mirar en su espejo y guardar nuestras lágrimas para cuando valga la pena porque lloramos por nada sin ver que tenemos nuestras dos piernas.

LAS MUJERES DE A PIE SOÑAMOS CON EL PRÍNCIPE AZUL Y GISELLE BUNDCHEN CAMBIÓ AL PRÍNCIPE AZUL POR SU EMPLEADO

Qué vida, las mujeres de a pie soñamos con el príncipe azul (me incluyo) y las que tienen al príncipe azul lo cambian por su empleado, todas queremos con Tom Brady y Gisele Bundchen, modelo brasileña, dejó a este símbolo sexual, al mejor jugador de fútbol americano por su entrenador, su maestro de jiu jitsu y no es la primera en hacerlo, la futura Reina de Suecia se casó con su entrenador y lo convirtió en el Príncipe con suerte.

