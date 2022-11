Alianza del Pacífico ideologizada

El presidente Andrés Manuel López Obrador tergiversará el sentido de la cumbre comercial Alianza del Pacífico. Ya nos avisó. AMLO será anfitrión en Oaxaca de los otros tres presidentes que conforman ese grupo, Colombia, Perú y Chile (más Costa Rica y Ecuador como testigos invitados); pero, además, ahora ha convocado también, en días cercanos, al presidente de Argentina y al presidente electo de Brasil, según dijo ayer.

El resultado será una fotografía anhelada por AMLO, encumbrado como líder indiscutible de la izquierda latinoamericana: él, más Gustavo Petro, Gabriel Boric, Pedro Castillo (si su congreso le autoriza venir), Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva, acudiendo a su llamado. Quizá en la foto podrían estar los presidentes de Ecuador y Costa Rica.

AMLO está intentando hacer de esta alianza una tribuna política. Desde sus primeras intervenciones en ese grupo enfocó su mensaje en desmantelar el orden económico previo. En 2020 les dijo en reunión virtual: “ya no se puede seguir con la misma política económica, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Más, cuando las políticas que se han aplicado no han dado resultados”.

La Alianza del Pacífico fue concebida como un grupo de países que querían hacer negocios y propiciar negocios. La esencia estaba en el comercio y en las relaciones económicas. Ahora las cosas han cambiado. Con un número histórico de presidentes de izquierda, se enfatizarán temas de justicia social, igualdad, regionalismo latinoamericano, y quizá afrentas directas al orden económico occidental.

Es posible que el énfasis en la ideología sea tan grande, y la foto derivada de la convocatoria tan emblemática, que prácticamente no escuchemos nada de cuántos líderes de negocios se reúnan aquí; cuántos acuerdos se cerrarán y de qué industrias; cómo se pretende defender Latinoamérica de los riesgos cibernéticos globales; qué prioridades hay para capitalizar empresas; sofisticar las fuentes de financiamiento; ni nada de innovación e industrias.

El gran riesgo de este encuentro es que termine siendo una reunión reivindicativa con cuatro tipos confundidos: Boric diciendo que las protestas juveniles deben institucionalizarse, como hizo en la ONU; Petro recitando poemas a la naturaleza; Castillo enviando un videomensaje desde Lima lamentando la división en el Perú, y AMLO diciendo que ya toda América se transformó.

FORD, IGNORADA

Otro evento del sector automotor despreciado por el gobierno. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, no acudió a la inauguración del Centro Global de Tecnología y Negocios de Ford en el Estado de México. La empresa dijo que “la inauguración fue presidida por Jim Farley, CEO de Ford Motor Company y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo”. La inversión fue de Dlls. $ 260 millones.

