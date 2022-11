De tiempo atrás he sostenido que la humanidad y en particular la sociedad mexicana se encuentra en un claro proceso de involución. Hasta parece que hemos olvidado todos los esfuerzos que muchas generaciones hicieron, hasta ofrendando su vida para lograr la igualdad.

Pero en esta tercera década del siglo XXI, ideas como la raza, el color de la piel, la casta, regresan con una fuerza inusitada, no por quien posiblemente discrimina, sino por quien se siente discriminado. La discriminación y el clasismo son utilizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador con un fin político. Sabedor que la mayoría de los mexicanos viven una situación de pobreza, lejos de aliviar las carencias, no solo las incrementa, las usa para profundizar las diferencias en la sociedad mexicana y de esta forma sacar ventaja política.

¿Cuánto daño le hará a la sociedad mexicana estar dividida en función de los privilegios y el color de la piel? Pueden ser daños irreversibles, que los sufran varias generaciones hasta que surja un líder que promueva la verdadera unión de la sociedad mexicana. Pero la realidad es que el México actual es uno de los países donde más se discrimina en el mundo. Las condiciones por las que más se discrimina son: la fisonomía, el color de piel y la condición social y económica.

Prueba de ello es la narrativa que desde algunos sectores del oficialismo se difundió a través de las redes sociales, luego de la marcha que aglutinó a poco más de un millón de personas en 62 ciudades de México y el mundo para protestar por la intención de desaparecer al árbitro electoral autónomo y crear uno dependiente del gobierno federal. Pude leer algunas acusaciones en el sentido de que a la marcha asistieron solo personas de piel blanca, rubios y ojos azules.

El argumento, además de pueril es falso ya que muchos sectores de la población, incluyendo arrepentidos de su decisión en 2018 marcharon y protestaron el domingo 13 de noviembre. Es verdad que ese domingo marcharon sectores de la población que en general no se manifiestan ya que están concentrados en la productividad y la generación de empleos, pero reducirlos únicamente por su aspecto y color de piel, no solo me parece irresponsable sino además criminal.

Quienes atacaron la marcha, no reconocieron que su objetivo es el de exigir e impedir que el presidente mexicano continue con un proceso de desmantelamiento del país, la redujeron a un “streeptease del conservadurismo” en un afán de hacerla menos pero el intento fue infructuoso. Ahora el presidente mexicano anunció una marcha “que le pide el pueblo”. ¿Será una marcha de gente morena, de personas sin privilegios? Profundizar las diferencias en lugar de conciliarlas es un enorme crimen social. El diferenciar a las personas por su color de piel, es un delito que tarde o temprano demandaremos a quien, por su beneficio, enfrentó a mexicano contra mexicano.

Corazón que sí siente

Tenoch Huerta es un histrión mexicano que se define en su cuenta de Twitter como: “Prieto Resentido, miembro del Poder Prieto y Bien quien sabe cómo (sic)”. Ha creado una especie de nuevas castas que profundizan el alejamiento social lo cual parece enorgullecerlo. La discriminación también va de ese lado hacia el otro lado.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

MBL