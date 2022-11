AMLO lanza guerra de dos Méxicos

No es la división entre izquierda y derecha la que constituye la esencia del problema político actual en México. Ni siquiera la división entre conservadores y liberales, como repite el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que realmente constituye el problema es la contraposición de los valores del México formal contra los del México informal. Esto es lo que el propio Presidente ha inaugurado al convocar a su marcha en defensa de la 4T.

El México formal es el constituido por los mexicanos que rigen su conducta por leyes escritas; se consideran sujetos de obtener servicios públicos adecuados por haber pagado impuestos; operan su profesión o negocio al amparo de estándares y certificaciones; valoran los aportes de la comunidad científica, cultural, artística y deportiva; propugnan por la inserción equilibrada del país en los circuitos internacionales; y miden el desempeño del gobierno en función de métricas universalmente comprendidas como el PIB, la inflación o la calificación de la deuda.

A su vez, el México informal se conforma de los mexicanos que obedecen a normas aceptadas en su entorno comunitario. Para ellos, las leyes deben estar subordinadas a la justicia social y las costumbres; sus deberes laborales y negocios son operados con base en la tradición y la intuición; no pagan Impuesto Sobre la Renta, pero contribuyen con dinero para líderes gremiales; valoran las creencias por encima de la ciencia, y se sienten herederos legítimos de las tradiciones, que expresan a través de sus creaciones gastronómicas y artesanales. Para ellos la valoración del gobierno no se hace con métricas de gestión, sino en función de si los funcionarios y las instituciones son honestos o no, y si combaten la corrupción.

La reciente marcha para defender al INE estaba nutrida de miles de personas del México formal; mientras que la marcha a la que ha convocado el Presidente para el próximo

domingo 27 de noviembre descansará en la potencia del México informal.

El Presidente pertenece a este último grupo, y celebra cada uno de sus aspectos. Desafortunadamente se ha equivocado en catalogar a su grupo como “el pueblo”, mientras ha etiquetado al México formal como el de los adversarios y conservadores. Eso un error.

Lo que verdaderamente está en pugna es la división entre el México formal y el informal.

Según el Inegi el México informal es mayoría, pues constituye 55.6 por ciento de la población laboralmente ocupada; esto es, 32 millones de personas.

Sin embargo, aunque el México informal es más numeroso en individuos, su aporte a la economía nacional es mucho menor que el del México formal, pues este último genera 78.1 por ciento de todo el valor económico. Por ello, el México formal cree tener mayor derecho para reclamar al Presidente que respete las instituciones.

