Se tragaron la mentira de la desaparición del INE

No tengo inconveniente en reconocer que la marcha del domingo pasado resultó más nutrida de lo que esperaba; sin embargo, hay que decir que se trató nuevamente de una manifestación de clases sociales acomodadas y con esto no pretendo descalificar, mucho menos minimizar a las y los ciudadanos que participaron en ella, sino hacer notar el hecho de que no participaron clases bajas ni organizaciones populares, y ese punto es más relevante de lo que la comentocracia quiere hacer creer, máxime si consideramos que en nuestro país las clases populares son mayoría. Así que, nos guste o no, se trató de la marcha de un sector económicamente acomodado de la población.

Respeto la postura de quienes marcharon con convicción, aunque no la comparto. Sin embargo, sí cuestiono varios aspectos; en primer lugar, su desmemoria al marchar codo a codo con personajes que tanto daño le hicieron al país. ¿Con qué calidad moral marchan Vicente Fox, Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo, Javier Lozano, Luis Carlos Ugalde y demás oscuros personajes de cuestionable trayectoria? ¿De verdad los consideran defensores de la democracia y ejemplos de honorabilidad y rectitud?

Lo segundo que cuestiono es el mentiroso mensaje de defensa del INE que los asistentes se tragaron ciegamente. Es contundentemente falso que AMLO pretenda desaparecerlo; por el contrario, su iniciativa lo preserva como organismo constitucional autónomo y lo único que cambia es el método de elección de sus consejeros, para que sea por voto popular en lugar del método de designación actual que sólo ha propiciado el inmoral reparto de cuotas entre partidos políticos y por el cual perfiles afines a ellos, como Córdova, Murayama, Ugalde, Valdés Zurita y otros, logran convertirse en consejeros.

En ese sentido, el mensaje de José Woldenberg me resulta falaz y contradictorio; por lo visto, el otrora consejero electoral es uno más de los que se tragaron el cuento de que AMLO quiere desaparecer al INE. Dijo que el INE no puede volver a estar alineado con el gobierno, pero no cuestionó que los partidos se repartan a los consejeros, ¿acaso eso sí le parece aceptable?

Habló del viejo autoritarismo que se auxiliaba de autoridades electorales a modo; ¿acaso no recuerda que lo primero que Lorenzo Córdova hizo cuando fue designado presidente del INE, fue acudir a Los Pinos a recibir el aval de Peña Nieto?

Se manifestó contra la destrucción de los Oples y dijo que no se puede centralizar todos los procesos electorales en dos instituciones descomunales, pero extrañamente parece no recordar que fue la reforma de 2014 la que convirtió al Instituto Federal en un descomunal Instituto Nacional, la que subordinó los Oples al INE al ser los consejeros de este último los que designan a los consejeros de aquellos, y la que abrió la posibilidad de que el INE sustituyera a los Oples en la organización de las elecciones locales.

La oposición y sus corifeos, como siempre, recurren a la mentira y el miedo; ante eso, en la 4T seguiremos enarbolando el poder de la razón, la información y los argumentos.

Benjamín Robles Montoya

COLABORADOR

@BENJAMINROBLESM

MAAZ