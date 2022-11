Marcha exitosa, Plan “B” incierto

La reacción presidencial ante la marcha del domingo pasado es la más clara evidencia del éxito de la protesta. De hecho, la molestia había iniciado la semana anterior, con las descalificaciones previas y en una lamentable actuación del Presidente. Sin embargo, esta semana los efectos de la marcha en defensa del INE muestran un problema mayor. De la descalificación se pasó a las disputas sobre el número de asistentes. De ahí se procedió a emitir nuevas descalificaciones con fotografías y listados de manifestantes, etiquetados como conservadores, acompañado por discursos de representantes gubernamentales que repiten el mismo tipo de frases presidenciales, sin la más mínima creatividad. Finalmente llegamos al Plan “B” presidencial para insistir en sus propuestas por otras vías.

Habría sido muy iluso pensar en un cambio de la postura después de la marcha. Nadie pensaría en que el Presidente reconociera la importancia de la protesta, abriera la puerta a modificar su iniciativa, retirara temas intransitables y buscara elaborar nuevas ideas que generaran consenso. Se optó por lo contrario: nada se cambia aunque no se obtengan los votos y, si eso ocurre, se propone una iniciativa de reforma a las leyes secundarias. El Presidente sabe que sin modificar la Constitución no es posible eliminar las diputaciones de representación proporcional o cambiar el sistema de selección de los consejeros electorales, como él propuso. Sin embargo, poca duda cabe de que buscarán un camino alternativo, y probablemente se repita el lastimoso camino de que la oposición recurra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El problema es la preferencia presidencial por imponer la mayoría simple (250 más uno de los votos en la Cámara de Diputados), en lugar de buscar la construcción de consensos. Ello reitera el desprecio por quienes no están de acuerdo con su posición. El siguiente problema es que el Presidente cuenta a ciegas con todos los votos de Morena y sus aliados, cuando aún no se conoce el contenido de sus propuestas. Ello hace pensar en la concentración de las decisiones en una sola persona y no en las instituciones. Un problema adicional consiste en que, a estas alturas se busca ir a un proceso electoral con reglas del juego que podrían no tener el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Ello debilita las posibilidades de realizar elecciones pacíficas, creíbles y con alta participación ciudadana.

En este contexto las elecciones de 2024 entran desde ya en un escenario de incertidumbre, pues además, estará pendiente el nombramiento de tres consejeros o consejeras electorales del INE y a su presidente o presidenta. Con o sin reforma, es evidente la intención de capturar las mayorías en el Consejo General. Por lo tanto, parece ser cierto que la marcha del domingo solo fue el inicio de una larga lucha por resguardar nuestras instituciones.

POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

PROFESOR INVESTIGADOR, ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO TECNOLÓGICO DE MONTERREY

@ARTUROSANCHEZG

