La marcha en defensa del INE del domingo pasado fue un rotundo éxito, más de medio millón de personas en el Paseo de la Reforma y marchas en más de 60 ciudades y cuatro países muestran que la sociedad civil mexicana está dispuesta a dar la batalla en defensa de sus libertades y de la democracia, entendida en buena medida por conservar la independencia y la autonomía del árbitro electoral.

La propuesta del Presidente para apropiarse de los procesos electorales fue el catalizador que necesitaba la sociedad civil para auto-organizarse y salir a las calles a desafiar masivamente y por primera vez una decisión presidencial. La sociedad se hizo escuchar y en ese proceso los partidos políticos fuimos acompañantes de esta acción y que nos compromete ahora más que nunca a rechazar en todos sus términos la propuesta de reforma electoral de López Obrador. El PRD lo ha dicho desde el inicio: vamos a votar en contra de esta iniciativa y vamos a defender al Instituto Nacional Electoral de los embates presidenciales y de su partido MORENA.

La magnitud de las múltiples marchas resonó con fuerza en Palacio Nacional, el Presidente que descalificaba todos los días la marcha y que atacaba a todos los ciudadanos por igual por participar en ella, fue sacudido por esta acción ciudadana. La sociedad ha perdido el miedo a este Gobierno, ha salido a las calles a disputarle la arena pública a él y a su partido, y esto tiene colérico a López Obrador, quien se creía el amo y señor de las manifestaciones callejeras.

En lugar de asumir la voz ciudadana y llamar a un diálogo y a la reconciliación, López Obrador decidió confrontar a los participantes de la marcha y organizar con toda la “fuerza del Estado” y todos los “recursos gubernamentales” realizar una contramarcha el próximo 27 de noviembre: La marcha de la Venganza.

El Presidente no puede aceptar que ya no tiene la fuerza política del 2018, que sus múltiples fracasos en temas de seguridad, asesinatos, feminicidios, pobreza, migración, economía entro otros, le han pasado factura. Observa según él, que si no responde de la misma forma será una muestra de debilidad política. Por ello, prefiere llevar a las y los mexicanos a la confrontación y a la polarización, en lugar de escuchar el reclamo ciudadano y llamar a la conciliación.

Esta será la tónica de aquí al 2024, un Presidente que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantener el Poder público, un Presidente sin límites constitucionales, legales o éticos, es como un animal herido dispuesto a luchar con todo y contra todos. Para él, la única vía legítima es la suya y lo peleará hasta el final y con todas sus consecuencias; incluido el desconocimiento de los resultados electorales en 2024 si éstos no le dan la victoria a su partido.

Desde el Partido de la Revolución Democrática y en acompañamiento a la sociedad civil lo advertimos, que nadie se llame sorprendido: López Obrador será el jefe de campaña en el 2024 y nosotros estaremos listos para confrontarlo.

POR ÁNGEL ÁVILA

REPRESENTANTE DEL PRD ANTE EL INE

@ANGELAVILAPRD

MAAZ