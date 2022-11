La golondrina y el príncipe de la princesa infeliz. Parte II

“Un hombre cínico es el que sabe el precio de todo y el valor de nada”. - Óscar Wilde

Cuatro mil habitantes chihuahuenses abarrotaron el parque “El palomar” el pasado 11 de noviembre, porque al fin se estrenó la tan esperada obra de teatro “La golondrina y su príncipe”, que tan generosamente ofreció de manera “gratuita” Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua. Ella misma actuó como telonera en un video donde también apareció el alcalde de la capital, Marco Bonilla, para invitar a la audiencia “a disfrutar del espectáculo que destaca por la tecnología utilizada para su representación y que es reconocida como un show de primer mundo, bla, bla, bla”.

La historia principal de la pieza está basada en uno de los cuentos del extraordinario escritor inglés Óscar Wilde, adaptado por alguien que en realidad no importa recordar debido a las circunstancias. Wilde, que seguramente hubiera disfrutado mucho del patético espectáculo por lo ridículo del contexto, también hubiera fulminado con alguna frase mordaz a los gestores del proyecto.

La convocatoria fue exitosa porque directamente, los ciudadanos chihuahuenses no tuvieron que pagar ni un centavo para disfrutar del show. Sin embargo, tomando en cuenta que la gobernadora tuvo que erogar $34,000,800.00 de las arcas del estado, las cuentas no lucen tan bien. A razón de 12 presentaciones que sólo disfrutarán 48,000 espectadores, el precio del boleto salió a $708.35 por cabeza. ¿Y cuál es el problema si Broadway es más caro todavía?, pues que por falta de presupuesto se tuvieron que cancelar el Festival Internacional Chihuahua y la Feria del libro de Ciudad Juárez. Así mismo se redujeron al mínimo la Muestra estatal de Teatro y la Feria del libro de Chihuahua, además de que se han cancelado programas para las orquestas infantiles comunitarias, para la atención a pueblos originarios y para el fomento de la cultura infantil.

Supongamos que Maru llegó a la conclusión de que gastarse tantísimo dinero ajeno en dicha puesta en escena obedeció a un sentimiento de amor desinteresado y de buena voluntad, pero que procedió basada en el mecanismo de pensamiento que tiene una familia pobre dispuesta a quedarse en la calle con tal de celebrar los quince años de Espergencia. Lo he visto con mis propios ojos. Esas personas son capaces de arruinarse de por vida tirando la casa por la ventana para alimentar a los gorrones con mole de guajolote los tres días de la fiesta.

La diferencia es que Maru no tuvo que hipotecar su casa, vender su auto o sacar de la escuela a sus hijos menores para que se pusieran a limpiar parabrisas para pagar las deudas derivadas del reventón. De hecho, la gobernadora ni siquiera se manchó las manos trabajando para obtener ese capital… ni tiempo le hubiera dado.

Que el esfuerzo valió la pena porque el éxito fue total... pues sí pero no. Los beneficios del acontecimiento fueron sólo para la gobernadora y para algunos de sus cómplices, que serán algo así como 100. Por tanto, a razón de $34,000,800.00 por las doce presentaciones divididos entre los amigos de Campos, el boleto les salió $340,008.00 por persona o algo así. Que los beneficiaron son 1,000… pues entonces salió a $34,000.00. Qué la gente llenó el lugar y estaba feliz… Obvio sí, porque en un país que tiene estados como Chihuahua con tanto dolor y tanta hambre de esparcimiento para olvidar la impunidad y la muerte, es de esperarse el éxito del estreno.

En lo personal me da mucha tristeza de pensar en algunas personas de mi familia que viven allá haciendo cola para obtener un asiento, inocentemente felices por ignorar que los hicieron parte de una corruptela tan cruel y tan descarada como ésta, pensando que su gobierno al fin se acordó de ellos. Me parece profundamente conmovedor imaginar a los asistentes, víctimas de esta herramienta de paz artificial tan efímera como eficaz y tan profundamente egoísta como necesariamente rapaz. Maru Campos ganó un premio importante en el concurso de ocurrencias desleales con la población que la votó, pero pronto la van a rebasar, porque con esta generación de políticos tan ruines no podemos esperar nada menos y la verdad, sólo dan ganas de sentarse a llorar.

POR JULEN LADRÓN DE GUEVARA

CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JULENLDG

MBL