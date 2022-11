Intermedias en E. U.

El pasado día ocho de este mes y año se llevaron a cabo elecciones de medio mandato (intermedias) en Estados Unidos, en la que propios y extraños se sorprendieron con los resultados pues del lado del Partido Republicano se esperaba que una “marea roja” se impusiera en las elecciones del Congreso y los estados, sin embargo no fue así a pesar de la mala apreciación que se tiene del desempeño del gobierno de Joe Biden.

Las votaciones intermedias son consideradas como una evaluación del ejercicio del gobierno en turno por lo que se realizan a los dos años del mandato del presidente en funciones, en estos comicios se renueva la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes (435) y un tercio de las curules del Senado (35), así como 36 de las 50 gubernaturas de la Unión Americana.

De los resultados que ya se tienen, es decir que han concluido y validado (algunos están pendientes), los Republicanos obtendrían el control de la Cámara de Representantes al haber obtenido 220 escaños, mientras que los Demócratas se hicieron de 2145 curules. En el Senado los Demócratas mantienen el control de esa Cámara al obtener 50 contra 49 curules de los Republicanos; en las elecciones estatales los Demócratas lograron triunfos significativos como el del estado de Pensilvania, un duro bastión de los Republicanos.

El balance de los resultados favorece al presidente Biden en virtud de que pierde pocos escaños en el Congreso y contiene con éstos las aspiraciones de Donald Trump; el gobierno de Biden no atraviesa su mejor momento en materia de aceptación debido a que la inflación en Estados Unidos supera los ocho puntos, la más alta en los últimos cuarenta años, por lo que cuenta una desaprobación mayor al 50% y tiene la Unión Americana frente a una probable recesión económica.

No obstante, se considera que Biden es el primer presidente, desde la segunda Guerra Mundial, en no perder el control del Senado en una intermedia. Donald Trump en cambio, que había pensado que los resultados de esta contienda favorecerían su lanzamiento como candidato a la presidencia para 2024, ahora se encuentra en entredicho dado que un buen número de candidatos perdedores fueron determinados por él, los enterados dicen que Trump eligió como candidatos no a los mejores sino a los más leales a su causa.

Previo a la jornada electoral del día ocho, Trump refirió que haría un “gran anuncio” este 15 de noviembre, el cual hasta la hora de escribir esta entrega no ha sucedido, en el que se presume dará a conocer su tercera postulación por la presidencia de Norteamérica. Por si fuera poco, además de los malos resultados obtenidos en la intermedia, el magnate republicano tiene cuentas pendientes con la Justica y el Congreso estadounidenses.

POR ABELARDO RODRÍGUEZ DESALES

SOCIÓLOGO

MAAZ