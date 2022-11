¿Qué nos dice la renuncia de Chris Magnus?

Ojalá que la renuncia de Chris Magnus, quien fue hasta hace unos días jefe de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, haya prendido focos rojos de este lado de la frontera.

Si bien el funcionario no duró ni siquiera el año en el cargo, no se puede decir que esto se haya debido a que no tenía experiencia previa en temas migratorios. De hecho, Magnus ha sido descrito como el “duro” desde que fue jefe de policías en Tucson, Arizona. Luego se le reforzó la caracterización cuando ejerció ese mismo puesto en Dakota del Norte y en Richmond, California. Sin embargo, eso y su conocimiento como oficial del orden, poco sirvió para detener las actuales olas de migrantes, unas sin parangón, originadas en distintos países latinoamericanos —y también de algunos africanos, como Etiopía— hacia norteamérica.

En algún momento, analistas consideraron que esto sería decisión del presidente estadounidense Joe Biden dado el probable triunfo de los republicanos en las elecciones legislativas que acaban de pasar; algo así como una concesión hacia los votantes más reacios a quienes les prometía nombrar a alguien declaradamente anti inmigrante. Ahora que sabemos que los republicanos no resultaron arrolladoramente victoriosos, da la impresión que este despido no obedeció tanto a la presión de ellos, como a que el mismo Biden quiere fortalecer su frontera y disminuir el número de migrantes que intentan el sueño americano. Sí, al interior de la administración demócrata este relevo se considera como el inicio de un endurecimiento de los pases fronterizos ante el incremento de migrantes.

En lo personal, no creo que sea el inicio, pues tan solo en el año fiscal que terminó en EEUU el 30 de septiembre se detuvieron a 2.4 millones de migrantes en la frontera México-Estados Unidos (esto es, un 37% más que el año fiscal previo, duplicando el nivel más alto alcanzado durante la presidencia de Donald Trump en 2019). Lo que sin duda sí significa esta “renuncia” de Magnus, como confirmó Brandon Judd, el presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, es una vuelva de tuerca en la materia dados los pronósticos que están teniendo los norteamericanos para la región.

En entrevista dada a ‘Los Angeles Times’, el mismo Magnus dijo que el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, le pidió a Magnus que renunciara o que, de lo contrario, sería despedido de mala manera; y aunque el funcionario trató de defender su actuar, basándose en su amplia trayectoria y en su trabajo, el final lo conocemos.

También sabemos que cada vez que se aprietan los controles de migración en aquel lado del Río Bravo, las presiones políticas y económicas le siguen para lograr que tarde que temprano lo mismo suceda del lado mexicano. Con una importante diferencia, claro está: que México no puede expulsar a los migrantes en los distintos cruces fronterizos que tiene con Centroamérica…

Y no que ello resultara tampoco en una solución. Vaya, ni con alguien más estricto ni con la frontera totalmente sellada como propone Trump se acabaría el problema de la expulsión de migrantes. En primer término, porque una frontera cerrada o clausurada no impulsa el desarrollo del país que expulsa migrantes. En segundo término, aunque la probabilidad de pasar ilegalmente disminuye, lo cierto es que los migrantes huyen hacia los países que ofrecen oportunidades, aunque sean estas pocas o sumamente difíciles de alcanzar. Tercero, porque Estados Unidos es una economía que sigue creciendo en relación a lo que pasa en casi la totalidad de los países latinoamericanos.

No, la renuncia de Chris Magnus no significa una buena noticia para México, ni para nuestros migrantes, ni para los migrantes extranjeros que aquí se quedan varados en territorio mexicano. Todo lo contrario. Indica que hay poca confianza por parte de los Estados Unidos en materia de su comercio bilateral y por cuanto a las perspectivas económicas sobre nuestro país.

La renuncia de Chris Magnus es una señal clara que el gobierno de México debe de sopesar y ante la cual las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía deben actuar. No augura mejores tiempos en el continente y sí muchos más problemas.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

