La democracia mexicana es resultado de décadas de lucha por un país con libertades. Quienes hoy gobiernan son, justamente, beneficiarios de un sistema electoral autónomo e imparcial. No obstante, son ellos quienes, irónicamente, promueven una reforma electoral INExplicable, que da un salto al pasado más autoritario de México.

Desde temprana edad y en la juventud, en Sinaloa y Nuevo León, conocí las deficiencias en los procesos electorales. Ahí atestigüé el desánimo que provocaban las irregularidades en las elecciones, en donde el Gobierno Federal organizaba procesos, contaba votos y declaraba ganadores.

Ya en la vida profesional, vi de cerca las trampas del sistema electoral y la creciente inconformidad ciudadana. Viví la crisis postelectoral de 1988, y la falaz ‘Caída del Sistema’ de Manuel Bartlett. Pero también las marchas encabezadas por Manuel J. Clouthier, Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Ibarra de Piedra, y cientos de organizaciones.

Fue en los noventa cuando la ciudadanía empujó para que los partidos aprobaran reformas electorales para tener credencial con fotografía, leyes para que hubiera más equidad en la competencia electoral, autoridades electorales cada vez más profesionales y autónomas, y un sistema en donde los ciudadanos tomamos un papel central en la organización de las elecciones; con todo esto, los resultados electorales se volvieron confiables y se logró la transición democrática.

Si bien han sido muchos los personajes que han contribuido a la democracia, fue el amplio respaldo ciudadano lo que la hizo posible.

Hoy, a 34 años de la ‘Caída del Sistema’, el Ejecutivo Federal impulsa una reforma regresiva:

o Busca controlar desde el poder las elecciones, eliminando la autonomía e imparcialidad del INE.

o Modifica las reglas de selección de Consejeros Electorales, para que dependan políticamente del Ejecutivo Federal, lo que es autoritario, incongruente y centralista.

o Quita el padrón electoral al órgano autónomo, para dar ventaja al partido en el poder, haciéndola inequitativa y tramposa.

La buena noticia es que el domingo cientos de miles de mexicanos salimos a las calles en la lucha por la libertad. A ras de suelo, las voces en defensa del INE se escucharon fuerte, y dan esperanza para resistir los vientos autoritarios. La democracia existe porque la población resiste.

Salimos a decir SÍ a un país de libertades, NO a uno sometido al autoritarismo. A decir SÍ a una democracia con autonomía, NO a las reglas tramposas. A decir SÍ a un México de instituciones, NO a uno capturado por delincuentes electorales que pactan con el crimen.

Ahora, lo que toca es que esta reforma INExplicable sea detenida en el Congreso. Es momento de exigir a nuestros representantes que asuman su responsabilidad histórica en defensa de México.

CUMULONIMBOS. “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, John Edward Dahlberg.

POR BOSCO DE LA VEGA

COLABORADOR

@BOSCODELAV

