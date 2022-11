Una convención llena de memorias e historia

Ha terminado nuestra Convención número 60, y Acapulco logró el muy anhelado objetivo de brindarse como la sede inmejorable para nuestra reunión anual.

Un total de mil 683 asistentes registrados, más una importante cantidad de otros que estuvieron presentes en algunos de los eventos y los tradicionales colados que no se registraron. Además 112 países representaron los 170 afiliados, así como 143 medios de comunicaciones locales, nacionales e internacionales, y 84 campeones se dieron cita para lo que resultó un encuentro altamente productivo en cuestión de trabajo y más que emotivo con momentos inolvidables, que se dieron a través de esta semana que vivimos en el bello puerto del estado de Guerrero.

La gobernadora Evelyn Salgado estuvo presente durante todo el acto inaugural que duró poco más de tres horas, en el que fue testigo de la grandeza de lo que es nuestro deporte. El maestro Zoé Robledo, director general del IMSS, firmó un convenio histórico para el deporte de los puños, un programa creado con mi amigo Héctor García que brindará seguridad social para la comunidad del boxeo, así como la creación de gimnasios dentro de las muchas instalaciones del instituto a nivel nacional; la primera será en Guerrero y llevará el nombre de Eddy Reynoso.

El nombramiento del hombre más valiente del mundo fue altamente emotivo cuando Bridger Walker, ese niñito que salvó a su hermanita del ataque de un perro, y fue galardonado el año pasado, por lo que ahora pasó la estafeta a Dunia, joven del Congo, que sufrió el ataque de un chimpancé y ahora es campeón juvenil de lucha. A partir de ese momento ambos disfrutaron una semana de hermandad, se les veía jugando por los pasillos, nadando juntos y la pasaron en grande cada momento.

Se resaltó de manera muy especial el poder de la mujer. Se discutieron reglas y se confirmó el compromiso de luchar por proteger su integridad física por encima de la exigencias de buscar aumentar el riesgo de las peleadoras. Por lo que no se subirán a tres minutos los rounds ni tampoco se aumentará a 12 rounds las peleas titulares; quedan en 10 rounds, de dos minutos de duración. Se anunció la cuarta convención de boxeo femenil para 2023, precisamente en Acapulco.

Otro acuerdo fue trabajar para establecer una magna función de boxeo en la Arena GNP, en diciembre de 2023, esperando que así se establezca como una tradición anual en esa sede.

Mi querido amigo, José Cantoral, entonó el himno nacional mexicano, y como sorpresa especial, fue quién cerró el acto inaugural al interpretar esa magnífica canción que, él creó, durante los momentos más inciertos de la pandemia, logró la colaboración de muchísimos ídolos de nuestro país para cantar: México cuenta conmigo.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, junto a los jóvenes Dunia y Bridger Walker. (Crédito: Especial)

AUSENTES

Se extrañó la presencia de algunas personalidades que no pudieron estar en Acapulco. Saúl Canelo Álvarez se encuentra en plena rehabilitación de su operación. Don King sufrió un problema médico y Floyd Mayweather peleó en Dubái, pero la cantidad y calidad de campeones y campeonas fue espectacular.

Jeff Fenech, el más grande de la historia de Australia; John H. Stracey, el primer campeón de la Era José Sulaimán, quien derrotó al ídolo Mantequilla Nápoles, sólo un día después de la elección de mi papá, en 1975; Jackie Nava fue coronada como La Reina Azteca; Riddick Bowe, quien hace 30 años conquistó el campeonato mundial de peso completo al derrotar a Evander Holyfield; Julio César Chávez encabezó una enorme lista de monarcas mexicanos como Chiquita González, Carlos Zárate, Alfonso Zamora, Lupe Pintor, Cochulito Montiel, Pipino Cuevas, José Luis Castillo, Mariana Juárez y decenas más.

Roberto Manos de Piedra Durán, Sebastián Fundora, Nonito Donaire, Alycia Baumgardner, Mia St. John y Marlen Esparza…

El hotel sede no pudo haber sido mejor. Palacio Mundo Imperial fue el lugar perfecto para lograr nuestro objetivo. El Centro de Convenciones es majestuoso, perfectamente equipado y con todos los salones que se requieren para las diversas reuniones. Las cenas y cócteles fueron espectaculares, una en el club de playa, y la otra, en los pasillos del majestuoso inmueble. Además, el servicio fue impecable, la atención inmediata y con la hospitalidad tradicional mexicana que conquista los corazones de quienes nos visitan.

Las presentaciones de los temas de agenda, las reuniones de los diversos comités y federaciones, las sesiones de entrenamiento a jueces y réferis y las reuniones en el salón principal fueron exitosas. El trabajo, en general, dejó el plan de acción para 2023.

Se ordenaron peleas interesantísimas para las obligaciones de los campeones en el próximo año: Andy Ruiz contra Deontay Wilder para sacar al retador oficial; Caleb Plant contra David Benavidez, también en peso supermedio. Otra muy interesante será Isaac Pitbull Cruz ante Shakur Stevenson, una pelea que se antoja para emular la histórica Julio César Chávez vs. Meldrick Taylor por las características de ambos peleadores.

El boxeo femenil está en franco crecimiento y se perfila un próximo año lleno de retos y satisfacciones. (Crédito: Especial)

Tuvimos presente una delegación de Ucrania, quienes vivieron días de emociones profundas. Nuestro organismo decidió, de manera rotunda, expulsar de las clasificaciones a todo boxeador de Rusia y Bielorrusia, hasta que el boxeo en Ucrania vuelva a la normalidad. La invasión a ese país ha causado miles de muertes a inocentes y tiene a la nación detenida por completo; además, de las grandes consecuencias que todo el mundo está sufriendo en temas de gas, energía y alimento. Un elemento que causó sensación fue el héroe nacional, Athos, un perro que estuvo con nosotros, tras sobrevivir un cobarde ataque de soldados rusos, en una historia conmovedora y motivante.

Se dieron dos maravillosas funciones de boxeo en el marco de la convención. Una que fue el viernes en el festival OlaFest, donde se dieron combates internacionales para el gusto de los asistentes a esa fiesta de Acapulco, y el sábado, Box Azteca presentó con Zanfer, la función en el Centro de Convenciones, donde David Picasso dio una gran exhibición de boxeo y poder de puños ratificando su pelea eliminatoria, en rumbo del campeonato mundial supergallo.

La exhibición de fotografías y museo WBC, en el Centro Cultural fue algo histórico, ya que contó con piezas de alto valor histórico, shorts, batas, guantes y cinturones de grandes campeones de la historia de México y el mundo.

Mi esposa Christiane hizo lo que mi mamá realizaba en las convenciones en nuestro país y preparó un convivio exclusivo para mujeres, lo que terminó siendo un fiestón, para las asistentes, quienes de ahí se dieron cita para acompañar, a nosotros, los mandilones para la noche de talentos. Se armó la fiesta con karaoke, y ahí se crearon, una vez más, momentos inolvidables.

Llegó el final de la Convención, una ceremonia emotiva de cierre, palabras de despedida y un homenaje póstumo a mi querido papá. En esta ocasión no fue su canción favorita My Way (A mi manera), pero mi hermano Héctor editó un video de fotos de don José, con Wish you were here (Quisiera estuvieras aquí). Pues ahí estuvo mi papá todo el tiempo y se mantiene vivo en la memoria y el corazón de todos los miembros del Consejo Mundial de Boxeo.

¿SABÍAS QUE…?

Enza Jacoponi, de Italia, es la persona de mayor antigüedad en el organismo. Ella pertenece al WBC, desde 1964, representado a la Unión Europea de Boxeo; ella nos acompañó en Acapulco y sigue siendo una de las personas de mayor influencia en el boxeo. Mauro Betti, también de Italia, tiene el récord de asistencia a convenciones, nunca ha faltado a ninguna en 36 años consecutivos.

ANÉCDOTA DE HOY

Las últimas semanas conté anécdotas de convenciones y ésta no será la excepción.

Vitali Klitschko, quien es el actual gobernador de Kiev, Ucrania, y fue campeón mundial de peso completo WBC, estaba por defender su título en Las Vegas, cuando cuatro días antes, sufrió una lamentable lesión en su rodilla.

El promotor de esa pelea lo fue a ver al hospital y le sugirió que subiera al ring con una rodillera, y ya si no podía, pues después tendría la revancha, y así no dejaba ir su sueldo de ocho millones de dólares, y también lo mismo le decía la televisión…

Mi papá lo llamó y ahí aprendió esta presión que le estaban poniendo a Vitali… “Mi querido campeón, no puedes subir a pelear lastimado; no puedes vender tu campeonato, el Consejo te apoyará y te dará la pelea de título en cuanto estés recuperado”, le dijo don José.

Klitschko sintió gran alivio al confirmar lo que sentía, dejó el título y fue nombrado campeón en receso. Tras casi dos años de recuperación, Vitali viajó a la Convención WBC, en Manila, para informar que estaba recuperado y listo para pelear por el campeonato mundial… Esta petición la hizo en el Salón de Congresos, subió al escenario por las escaleras y al terminar su discurso, mi papá le preguntó: “Vitali, ¿estás totalmente recuperado y convencido de que podrás pelear?”. Y Vitali afirmó firmemente: “Sí”. Y pegó un brinco, bajando del escenario ante el asombro de todos, se hizo un silencio total y al caer volteó con una gran sonrisa.

“¿Ya ven? ¡Estoy perfecto de mi rodilla!”. Mi papá y todos soltaron una gran carcajada… Meses después Klitschko noqueó a Samuel Peter para recuperar su campeonato.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

PAL