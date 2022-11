El Britney Spears latino es Chino Miranda

¿No me pueden anotar a mí ahora que todas quieren ser mamá de Chino Miranda y obtener la patria potestad sobre él a sus 37 años alegando que él no puede cuidar su fortuna por sus adicciones? Porque con esa “madrecita” tan buena que en vez de meterlo a una clínica en Estados Unidos lo metió en Venezuela a “la Panchita”, clínica más denigrante que cualquier mazmorra ¿para qué quiere el cantante enemigos?

Si el Chino no tuviera un quinto, la mamá no andaría peleando con la novia por la patria potestad, pero la fortuna de él son 15 millones de dólares y de ese tamaño es la preocupación de las dos de quedarse con la patria potestad… Chino Miranda es el “Britney Spears latino”.

ISRAEL JAITOVICH: “CORRER UNA TEMPORADA DE CARROS DE CARRERAS QUE DURA 3 DÍAS CUESTA MEDIO MILLÓN DE DÓLARES”

Israel Jaitovich cumple 15 años haciendo comedia y dice: “No me sobra el dinero pero con lo que gano me rasco la comezón; llegué a tener seis carros deportivos, un Corvette, algún Ferrari, me gustan los autos europeos, aunque ahora prefiero manejar mi coche eléctrico. Tengo una camioneta todavía y un deportivo, porque aunque ya no me gustan tanto los carros de carreras, siempre se me seguirán antojando de alguna manera, porque cuando algo te fascina no es gripa y no se quita”.

S: ¿Corres autos con el esposo de Jacqueline Bracamontes?

IJ: “No, él corre en Estados Unidos en categorías exclusivas de ricos, yo corro: “Nascar”, el coche cuesta 800 mil pesos y la temporada cuesta medio millón de dólares incluye: inscripción, llantas, hoteles, traslados, un tráiler con 10 mecánicos que todos cobran y los choques cuestan mucho y eso que sólo son 12 carreras en una temporada.”

S: ¿Qué te llevas si ganas?

IJ: “Sólo un trofeo, lo que me encanta es el reto: me enamoran las carreras de coches, manejar aviones y correr motos. Soy capitán de barco y manejo barcos hasta de 86 toneladas”, concluyó. Él ama la adrenalina al tope con coches que retumban en velocidad y lo hacen vibrar.

RARO QUE SERGIO MAYER NO HA SALIDO COMO PALADÍN DE LA JUSTICIA A DEFENDER A FRIDA SOFÍA GUZMÁN, CUANDO HA AUXILIADO EN CASOS PARECIDOS DE SUPUESTA PEDERASTIA A OTRAS JÓVENES

Insultos van y vienen entre Frida Sofía Guzmán y Enrique Guzmán, ella lo vuelve a acusar de ser pedófilo, pero mientras la autoridad brille por su ausencia en esta historia tan sórdida, no pasan de ser desprecios que no conducen a nada salvo a gastar saliva.

Raro, que en ausencia de que la autoridad, Sergio Mayer, quien se convirtió en la voz justiciera de pequeñas que dicen haber sufrido acoso en el seno familiar no ha salido como defensor de la moral, ni como paladín de la justicia a pesar de que Frida Sofía suena tan o más desesperada que las otras chicas a las que si auxilió en casos supuestamente parecidos.

POR SHANIK BERMAN

