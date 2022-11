Gobierno y partidos llevan mano

“Son raros los que, con el poder absoluto, conservan la moderación y no dan rienda suelta a sus pasiones", escribió el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero a Porfirio Díaz el 2 de febrero de 1909. En la coyuntura de la Reforma Política del presidente López Obrador, la democracia pereciera importarle poco.

No hay duda de que son necesarias modificaciones al sistema electoral mexicano, pero cuando son propuestas por alguien quien no tiene empacho en mandar al diablo las instituciones, no puede sino desconfiarse de sus intenciones. Lo que el como candidato creció, se materializó en el poder: el Instituto Nacional Electoral ha sido asediado desde el día uno de este régimen.

A decir de las negociaciones entre avanzan entre el oficialismo morenista y la oposición desde el 25 de octubre, es muy posible que la gobernabilidad y la representación democrática se encuentre presa de los partidos que desde la propuesta, salen ganando en detrimento de un órgano autónomo que goza de más del 60 por ciento de la confianza ciudadana.

La propuesta de Reforma Electoral termina con la autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales; la propuesta de elegir a los consejeros y magistrados electorales por voto popular, es absurdo, pues de hacerse así, el perfil imparcial del árbitro se politizaría, haciéndolo presa fácil de la demagogia y el proselitismo político.

Pero lo más preocupante de la propuesta sería eliminar la democracia representativa: diputados y senadores dejarían de ser electos directamente y se reemplazaría por pura representación proporcional con base en listas para estatales, lo cual, sin duda beneficia a los partidos que suelen incluir a sus incondicionales e impresentables para ocupar una curul; un pase directo al fuero sin el visto bueno de la ciudadanía. Una vacilada que, además, vulnera el principio de gobernabilidad, ya que al eliminarse 200 diputados plurinominales y dejar solo a 300 designados a partir de listas, da paso a una sobrerrepresentación partidista.

El gobierno y sus brazos legislativos apuestan a que antes de fin de año la reforma estará lista. Quieren repetir el esquema de la militarización. Para ello empujarán las propuestas en torno a revocación de mandato, desaparición de órganos electorales locales. Pero también la renovación del Consejo General del INE, el voto electrónico y hasta la segunda vuelta, con sus restricciones. Esto permitiría que la iniciativa avanzara, aunque algunas cosas no pudieran implementarse en 2024.

Una vez más, serán los partidos los que decidan por sus intereses y no la ciudadanía. Aunque mañana marchen y los partidos de oposición se sumen, podría ser que la suerte ya está echada.

***

CONTRASEÑA: En el informe del alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, volvieron a reunirse los nueve alcaldes de oposición en la capital. Hace tiempo que no se reunían quienes formaron la UNACDMX. Habrá que ver cuánto se mantiene, ante los autodestapes rumbo a la Jefatura de Gobierno.

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@CARLOSZUP

MAAZ