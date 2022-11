Buenrostro tampoco entiende que no entiende

Ya van al menos tres miembros (¿exmiembros?) de la 4T que se refieren a la jauría de López Obrador. Tatiana Clouthier quien, al “explicar” el porqué de su salida de la cartera de Economía, dijo que “una jauría morenista rodea a AMLO”. Antes, John Ackerman al referirse a miembros de la Cuarta Transformación que sólo velan por sus intereses y traicionan a Regeneración Nacional. Y luego, esta semana, Ricardo Monreal al solicitarle a Claudia Sheinbaum (echarle en cara) frenar los ataques coordinados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en su contra.

Y casi como que para darles la razón a estas tres personalidades —y luego de no poder justificar civilizada y elegantemente los despidos que ejecutó en la Secretaría de Economía—, resulta que Raquel Buenrostro, recién estrenada titular, rápidamente recurrió a culpar a la extitular de todo lo que está mal en el ramo. Particularmente pasó a “cargarle los muertos” por las lentas negociaciones por cuanto a resolución de disputas dentro del marco del T-MEC.

Ante las acusaciones, Tatiana calificó como falsos y facciosos los comentarios de Raquel. Se entiende y se le da la razón, mas ¿no tenía que haber sabido que eso sucedería? Digo, ¿no es culpar a actores pasados lo que hace López Obrador todos los días en la mañanera? Hay niveles, eso sí. Buenrostro no sólo difamó al equipo que le antecedió —funcionarios quienes, más allá de ideologías, llevaban a cabo las consultas de manera correcta y experta con nuestras contrapartes—, sino que, además, los reemplazó con nuevos colaboradores que no saben de negociaciones.

Por ignorancia, adicionalmente, señaló que realizó los despidos debido a los “retrasos” en las consultas. Dichos retrasos no dependieron de los funcionarios removidos, sino de otra dependencia llamada Secretaría de Energía. Pero ha habido más: en su comparecencia ante el Senado —elegante forma de llamarle a lo que fue una retahíla de justificaciones— Buenrostro olvidó que no debía haber revelado ciertos detalles sobre las negociaciones con las contrapartes estadounidense y canadiense.

Por lo anterior, y haciendo alusión a una columna que escribí hace aproximadamente un año (https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/12/4/tatiana-no-entiende-que-no-entiende-359562.html), digo ahora que la nueva secretaria no entiende que las consultas son privadas y que lo que ahí se trata, no puede ser dado a conocer al público (así sean senadores de la República).

Sí… siempre se puede estar peor. Raquel Buenrostro no entiende (quizá ni siquiera sabe) que la Secretaría de Economía actúa como una suerte de abogado del gobierno mexicano. Por ende, sus dichos, externados en público, se convierten en un autogol para su representado.

Buenrostro no entiende que si la mañanera está plagada de mentiras y que, por lo que se refiere a las falsedades sobre el sector gas e hidrocarburos, nacen del frente comandado por Rocío Nahle, ella no puede decir que el equipo pasado no entregó de manera satisfactoria, en el proceso de las consultas, las respuestas a las dudas planteadas por Estados Unidos y Canadá.

No comprende que al ser un tratado internacional, México está sujeto a un marco que se encuentra por encima de las leyes mexicanas (así lo firmaron y así consta en la Constitución), por lo que no se trata de que los socios “entiendan las leyes mexicanas” y sus tiempos burocráticos, sino proceder a trabajar bajo el marco del tratado, mismo que, por lo visto, ella no entiende.

Su desconocimiento es tal que al respecto de las controversias con nuestros socios comerciales dijo: “a veces se quieren dar respuestas estrictamente de carácter jurídico y esto no es un tema jurídico, finalmente son acuerdos comerciales, donde tenemos que llegar a acuerdos”.

¿Alguien le podría explicar que un acuerdo comercial es a la vez también de carácter jurídico? Buenrostro no entiende que no entiende y, como en muchas ocasiones, cuando un político no entiende, quienes pagan por su poco o nulo entender son a quienes se supone deberían servir.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ