Una marcha exitosa

La marcha en defensa del INE y la democracia que se llevará a cabo el próximo domingo será histórica en más de un sentido. En primer lugar, se tratará de la demostración pública más trascendente desde que este Gobierno asumiera el poder en 2018. Antes había habido otros intentos pero ninguno como lo que ocurrirá el 13 de noviembre. En segundo lugar, se trata de un movimiento no centralista. Una característica esencial de esta marcha es que no sólo ocurrirá en la Ciudad de México - donde tendrá su mayor contingente - sino en decenas de ciudades, a todo lo largo y ancho de la República, e incluso fuera del país. Su carácter nacional es innegable.

En tercer lugar, la marcha es una iniciativa totalmente ciudadana y participan en ella decenas de organizaciones civiles de todo tipo. Aunque políticos de varios partidos han dicho que apoyan la marcha, ellos no la encabezan.

En cuarto lugar, la demostración pública en favor del INE ha tenido el respaldo de los ciudadanos en general, quienes, ya sea en lo individual o en lo colectivo han expresado su simpatía por la causa de la democracia.

En quinto lugar, su carácter legítimo no es puesto en duda por nadie e incluso el Presidente de la República ha dicho que dará todas las facilidades para su realización. Este reconocimiento es ya un triunfo moral de esta causa.

La razón principal del éxito de este gran ejercicio ciudadano es la convicción de la mayor parte de los mexicanos de que el INE es una institución clave de la democracia mexicana y que, aunque sin duda puede reformarse, la actual propuesta del ejecutivo y sus aliados no tiene como objetivo mejorar lo existente sino impedir que la pluralidad política que caracteriza al país siga desplegándose. El intento ostensible del grupo en el poder es sacrificar la imparcialidad y autonomía del INE en favor de una visión unánime de México, donde un sólo grupo detenta el poder. Es claro que la ciudadanía tiene una gran simpatía por nuestro órgano electoral que es mayor a la aprobación del Presidente hoy en día, de acuerdo a varias encuestas.

Cuando nosotros decimos que "el INE no se toca" no pretendemos que este no pueda reformarse, sino que, por varias razones que han quedado claras, hoy no es el mejor momento para hacerlo. Ese momento ya vendrá. Pero hoy lo que toca es impedir el presente ataque a una de las grandes instituciones mexicanas, cuyo desempeño ha sido brillante y que además cuenta con el respaldo de la mayoría de los mexicanos. Lo que muestra este gran despliegue ciudadano es que la gran revolución democrática de terciopelo que llevó a la creación de un órgano electoral independiente es la base de nuestra democracia.

En cuanto a mí, espero verlos a todos el domingo próximo en lo que será un gran día para la ciudadanía organizada.

Gustavo De Hoyos Walther

@gdehoyoswalther

Co-Fundador de Unid@s

MAAZ