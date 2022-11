Sí es posible

En más de una ocasión he leído mensajes de nuestros seguidores sobre su preocupación ante la descomposición social que vive México. Existe la percepción que en esta carrera en contra de la inseguridad y el delito la llevamos perdida. Sin embargo, hay historias de éxito que se convierten en una luz al fondo del túnel que nos demuestran que, cuando los servidores públicos hacen exactamente lo que deben hacer los datos duros y las percepciones pueden cambiar a favor de todos. Un ejemplo claro es lo que sucede en la alcaldía Miguel Hidalgo en la capital de la República. Después de varias administraciones que dejaron pasar el tiempo y el deterioro de la alcaldía, antes delegación Miguel Hidalgo, sus habitantes, inclusive de las colonias que otrora votaron por Morena, le dieron su confianza a Mauricio Tabe del Partido Acción Nacional para administrar la alcaldía. A un año de haber iniciado una auténtica transformación en la demarcación, la Miguel Hidalgo es ya la tercera alcaldía mas segura de la Ciudad de México gracias a una estrategia de contención, prevención y atención que trajo en consecuencia la mayor reducción de los delitos de alto impacto en toda la ciudad, 60 por ciento menos en comparación con 2019. Los números se leen dramáticos debido al nivel de abandono que sufría la alcaldía. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que fue enfocado en las percepciones de los ciudadanos arroja que el 51.6 por ciento de las personas se sienten seguras en Miguel Hidalgo, contra el 24 por ciento de años anteriores. En la ocasión en la que tuve oportunidad de platicar con Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, no oculta su orgullo por lograr, tan solo en el primer año de administración, lo que algunos consideraban imposible: reducir el homicidio doloso en 52 por ciento, reducir el robo a casa habitación en 20 por ciento, el robo de vehículos ha bajado en 45 por ciento, el robo a negocios es de un 20 por ciento menos, 61 por ciento menos de abusos sexuales y ni un solo secuestro en la demarcación. Mauricio Tabe me dijo que no ha sido nada fácil lograr este avance y es el producto de una ágil y coordinada comunicación con el gobierno capitalino en materia de procuración de justicia con quienes se reúne una vez por semana para operar de manera conjunta el programa “Blindar MH” con más presupuesto, más policías y más herramientas. Sí es posible cambiar la historia. Aunque asegura que no lo piensa, estos números lo colocan en la carrera por la Ciudad de México en 2024.

Corazón que sí siente

En su cuarto informe, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, presumió la importante reducción en materia de delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Aunque no las mencionó, tiene mucho que agradecer a las alcaldías de oposición.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

