Invitan a Cárdenas, pero…

Nos cuentan que se ha girado invitación por varios emisarios al líder moral de la izquierda y tres veces ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, para que asista a la marcha en defensa del INE, el próximo domingo. El ingeniero ha expresado su preocupación por la reforma electoral impulsada por Palacio Nacional, pero no ha mencionado si asistirá o no a la movilización. El asunto se sabe en Palacio Nacional y están pendientes de su decisión.

Se va a festejar a Palenque

Es un hecho que el presidente López Obrador no estará en la CDMX el día de la marcha contra la reforma electoral. Hoy inicia una gira de trabajo por el sur del país, sin actos públicos, y sólo se presentará a la conferencia mañanera, en Yucatán. Y el domingo celebrará su cumpleaños 69 en su quinta, en Palenque, Chiapas.

Les molesta video… de un panda

Otra vez la CNDH, de Rosario Piedra, está en el ojo del huracán. resulta que la Directora de Enlace y Cooperación Institucional, María del Pilar Laura Nava, mandó un oficio a Jorge Saavedra, miembro de su Consejo Consultivo, para que explique por qué compartió en redes un video de un panda rojo tratando de asustar… a una piedra.

Tabe dice que se la sabe

Arroparon la plana mayor del panismo e integrantes de la UNACDMX al alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en su Primer Informe de actividades. Ahí resaltó que durante su gestión la percepción de seguridad aumentó de 24.4% a 51.6%, además de que uno de cada cinco empleos de la ciudad se crean en esa demarcación. Y presentó su slogan “El que sabe, Tabe”.

Se enojó la Tía Tatis

Respingó la ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, contra la actual titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, porque ante senadores acusó que a su antecesora le faltó coordinación con la secretaría de Energía. La llamada Tía Tatis no se quedó con la espinita y contestó que los señalamientos de la funcionaria son “facciosos y mentirosos”.

