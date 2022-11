¿Por qué la guerra? Albert Einstein y Sigmund Freud

¿Por qué hay guerras? Ésta es una pregunta que se ha hecho el ser humano desde siempre y nos la seguimos haciendo todos aquellos que estamos a favor de la paz. No cabe duda que tenemos una tendencia a la supervivencia y que nuestro instinto de conservación nos hace seguir adelante, aún a costa de mirar a otro lado frente al dolor. Es necesario hacerlo para sobrevivir. Pero hay otros que no pueden mirar hacia el otro lado y su mirada sigue clavada en el horror que provoca la guerra. Sigue la guerra, sigue el miedo, las migraciones, las huidas, el conflicto, el dolor, la sangre y la destrucción. Sigue Eugenia Lucaniuk, ucraniana refugiada en Francia, llorando a un hijo muerto y escondiendo a otro.

Y al mismo tiempo sigue el hombre sediento de poder. Como si no hubiera conciencia, no hay límites al daño hacia los semejantes, no hay límites a su afán por el poder. Esto lo podemos ver en el intercambio epistolar que mantuvieron Einstein y Freud en 1932. Einstein fue seleccionado como intelectual para discutir el tema de la guerra por la Liga de las Naciones, organismo internacional creado por el Tratado de Versalles buscando establecer las bases para una paz mundial duradera después de la primera guerra mundial, y a su vez Einstein pensó que quién mejor que el doctor Sigmund Freud para hablar sobre las pulsiones (impulsos) y las pasiones humanas en la guerra. “Doctor Freud: ¿qué podemos hacer para evitar la guerra? ¿Hay algún camino para evitar en la humanidad los estragos de la guerra? ¿Es posible poner a las personas a salvo de la psicosis de odio?”

Frente a estas preguntas, Freud resume que el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa para poder llegar a cumplir sus caprichos, metas, sueños, etc. Este impulso es de índole psicológica, ya que nadie quiere renunciar al poder ilimitado que el ser humano puede llegar a tener sobre sí mismo y sobre los otros. Explica qué hay un apetito por el odio y la destrucción innato en las personas. Da el ejemplo de que todos los conflictos de interés se resolvían por medio de la violencia. Al principio se usaba la fuerza muscular bruta, pero después se usaron instrumentos de violencia, como las armas. El uso de la estrategia y el intelecto comenzó a ejercerse como fuerza de poder sobre los otros. Nos explica qué son las guerras, las que satisfacen las pulsiones destructivas y fortalecen el ejemplo para los otros. El que mata somete a los que quedan vivos. La guerra se da cuando el agresor es combatido por el agredido usando la misma violencia.

Por otro lado, la tesis de Einstein dice que en los hombres hay un apetito de destrucción mediante el cual es muy fácil generar entusiasmo para llevarlos a la guerra. Esto explica por qué los nazis llevaron a un pueblo culto como el alemán a la agresión absolto, la violencia más descarnada y al asesinato sistemático de pueblos enteros. Freud dice: “Los hombres cometen actos de crueldad, malicia, traición y brutalidad, cuya posibilidad se hubiera creído incompatible con su nivel cultural.”

La guerra lleva a estados primitivos psicológicos y perturba al hombre. Se presenta una involución en la que el ser humano más inteligente se conduce como un deficiente mental. La pulsión de vida que también tenemos los seres humanos es el impulso al eros, al amor y al deseo, la creación que nos lleva a conservar y reunir. Ambas pulsiones son necesarias en los seres humanos, La pulsión agresiva nos sirve para defendernos. La pulsión de muerte busca siempre la no-vida, nos lleva a las historias de guerra, conflicto, murallas. El sentido de la destrucción es una constante en la historia de la humanidad. Hay una constante por realizar: la muerte del otro. Hay una fuerza que siempre busca un objetivo: la muerte. Hay muchas formas de muerte, aquellas vidas que no se cuestionan y sus actos constantes son destructivos.

La muerte se desliza de forma silenciosa y aquí, el silencio más aterrador de todos, es el nulo interés por lo que pasa en la guerra. La agresión del ser humano no se puede eliminar ya que es parte de lo que conforma nuestra psique. Lo que podemos hacer es mezclar nuestro impulso a la agresión con una parte creativa, tratar de neutralizar esas pulsiones agresivas, buscar expandir el sentimiento de comunidad y fomentar los lazos amorosos y de amistad.

Toda sociedad debe tener líderes, pero estos tienen que ser hombres y mujeres que hayan logrado someter sus pulsiones violentas al imperio de la razón para no caer en el abuso de poder.

El desarrollo de la cultura produce alteraciones psíquicas y orgánicas. Esto hace que las personas busquen alcanzar ideales éticos y estéticos. Las personas que no pueden renunciar a estas pulsiones se convierten en neuróticos y es allí donde tenemos líderes enfermos de sí mismos. Al parecer la batalla la gana la pulsión de muerte. Estoy segura que la cuota de agresividad que todos los seres humanos tenemos se mide en función de la salud mental y conciencia que tenemos de la empatía. El que está menos afectado es aquel que puede contener y manejar mucho mejor ese impulso a la destrucción. El compromiso y el vínculo con el otro es lo que nos podría salvar de nosotros y de una guerra.

POR MÓNICA SALMÓN

COLABORADORA

@MONICASALMON_

MBL