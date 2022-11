El fracaso de Alfaro en Jalisco

De cabeza tiene Enrique Alfaro al estado de Jalisco. Cada vez son más los sectores políticos y sociales que cuestionan su gestión como gobernador y levantan la voz para reclamar el fracaso de su administración. Medios de comunicación, partidos políticos, la Universidad de Guadalajara y hasta Andrés Manuel López Obrador marcaron distancia por su fallido ejercicio de gobierno.

Pero no lo hacen de dientes para afuera. Todos los días, con datos duros y fríos, le restriegan sus nulos avances a este político que, en sus sueños más guajiros, pensó que podría convertirse en candidato presidencial.

La Universidad de Guadalajara, que dirige Ricardo Villanueva, publicó un desplegado en el que refuta las cifras de Alfaro en torno a desapariciones forzadas y víctimas en Jalisco.

En el documento —difundido en medios estatales y nacionales— la casa de estudios tildó de “graves” y “falsas” sus declaraciones sobre este asunto.

Es falso, señaló, que vayan a la baja las denuncias de personas desaparecidas; al contrario, alcanzaron una cifra récord en octubre. En lo que va del año hay dos mil 113 en esa condición, 22% más que las mil 664 reportadas en 2018 y que aún permanecen desaparecidas.

No sólo eso, la UdeG consideró indignante que diga el gobernador que nueve de cada 10 personas desaparecidas lo hacen por su voluntad. Hay 14 mil probables víctimas de las que no se sabe lo ocurrido, por lo que su mensaje equivocado, dice la institución, lastima profundamente a miles de familias.

Ante la gravedad de esto, la Universidad le exigió una disculpa pública y acciones urgentes y congruentes para enfrentar ese problema. Ya pasó una semana y de Alfaro ni sus luces. Optó por los ataques y amagos.

Eso sí, antes, responsabilizó a los medios de comunicación por la falta de resultados en su gestión y hasta del terror cotidiano que viven los jaliscienses, cuando es su gobierno es el que, por acción u omisión, ha permitido que opere en su territorio el cártel del narcotráfico más sanguinario del momento.

Del desastre que vive su estado ya tomaron nota en la dirigencia de Movimiento Ciudadano, que comanda Dante Delgado, pero también en Palacio Nacional, en donde no sólo ven a don Enrique como un mal gobernador, sino como un traidor a la 4T.

Al principio de la administración lo consideraron una joven promesa. Hasta el Presidente le ofreció ayuda con temas sociales y económicos, pero no se dejó.

Optaron por dejarlo que se rascara con sus propias uñas y ahí están las consecuencias: se quedó solo, política y socialmente. Desde la Presidencia de la República hay quienes lo comparan con el defenestrado diputado Mauricio Toledo, exiliado en Chile, acusado de enriquecimiento ilícito.

Recordemos que Toledo fue muy cercano al movimiento de AMLO, incluso llegó a ser diputado por el PT, pero su ambición le ganó con negocios turbios y pronto lo dejaron a su suerte hasta que lo acusaron por actos de corrupción. Con este personaje comparan a Enrique Alfaro, a quien investigan ya diversas instancias de gobierno.

Los organizadores de la marcha en defensa del INE no cayeron en la trampa y rechazaron concluir su movilización el próximo domingo en el Zócalo, como lo planteó AMLO.

Cecilia Soto, una de las organizadoras me dijo en entrevista radiofónica que no cayeron en su juego.

“El Presidente no nos coordina. Que se ponga a trabajar, tiene mucho trabajo; que no se distraiga. Nunca se planteó ir al Zócalo”, me dijo.

Por otro lado, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, me confirmó que no asistirá a la protesta, pero dejó en claro que seguirá en su defensa del organismo. Y, a pesar de los amagos, respondió que ni se arredra ni se dobla.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Tu peor pecado es que te has destruido y te has traicionado por nada”.

