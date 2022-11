Detener la 'ola roja'

“Nuestra democracia ha sido puesta a prueba en los últimos años, pero con sus votos, el pueblo estadounidense ha hablado”.

Joe Biden

Decir que la democracia pasa por momentos críticos no es una exageración o una bagatela. Personajes populistas, sean de izquierda o derecha, pareciera ya algo habitual en todas las latitudes del orbe. Nombres como los de Bukele, Bolsonaro, Maduro, Marin, Le Pen, Meloni y una vasta lista de etcéteras hasta llegar a Trump han sembrado las tierras con las semillas de la división, del desprecio a sus respectivos sistemas electorales y del desdén a la democracia. Como ya he dicho antes, el gran problema no sólo son estos personajes, sino que permea a una sociedad que cada vez menos encuentra a la política como una respuesta a sus problemáticas.

En este sentido, en las elecciones intermedias en EU, donde se eligen a los representantes del Senado, Cámara de representantes, gobernadores y miles de cargos estatales y locales, las condiciones estaban dadas para que en el llamado súper martes se siguiera la tendencia de votación de este tipo. Todos los pronósticos y encuestas marcaban que “se avecinaba el tsunami rojo”, que el desempeño de Biden en la economía lo llevarían a su peor pérdida electoral y que, con la ayuda de Trump, los republicanos barrerían a los demócratas a lo largo y ancho del territorio estadounidense.

Sin embargo, el súper martes trajo sorpresas. Los candidatos apoyados fuertemente por el expresidente Trump perdieron sus estados; Florida parece que deja de ser un estado de los llamados “bisagra” y pasa formalmente al ala republicana; el Partido Demócrata se llevó la victoria en Pensilvania y pelea duramente por lograr el triunfo en Arizona; Biden rompe con el patrón de que el presidente en turno pierde sus primeras intermedias, si bien el actual mandatario perderá aproximadamente 17 escaños (hasta el momento), no será como aquellas derrotas de Clinton, donde perdió 54 curules en 1996; Obama, 63 en 2010 o; el mismo Trump, quien perdiera 40 escaños en 2018.

Ahora bien, aunque no se haya concretado la gran ola roja que vaticinó Trump, ni tampoco salieron a votar en masa a los que llamó Elon Musk, es una realidad que la Casa Blanca entrará en un impasse, pues el Partido Republicano controlará el Senado y la Cámara de Representantes y pondrá en la congeladora legislativa a la pesquisa contra Trump o a las investigaciones respecto al atentado al Capitolio de 2020, además de frenar cada iniciativa que Biden y su partido propongan.

Así, la estrategia propuesta por los demócratas al señalar a las y los candidatos extremistas, ergo trumpistas, las tropelías del 6 de enero, exponer el caso anti derechos humanos de Wade vs Roe, así como tratar de llevar al centro a la política ha rendido frutos para contener a los radicales y mantener la democracia (casi) intacta. Serán dos años complicados en Washington, sin embargo deja con buena salud al Partido Demócrata, a Biden y la sociedad estadounidense, pero lo más importante, no se alimentó la predisposición del abandono de urnas, de no votar porque “todos son iguales” o a dejar crecer esa semilla de odio y división por causas políticas. EEUU sigue dividido, pero hay esperanza.

