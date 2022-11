Denme una I…Denme una N…Denme una E

El tema en la mesa, es la Reforma Electoral. Y es curioso cómo se polarizan las opiniones cuando se generaliza en el tema. Evidentemente “reducir el presupuesto a los partidos políticos” suena deseable. Reducirlo a los altos mandos del INE, mejor. Desaparecer un montonal de pluris (esa casta agraciada y tocada por el dedazo) quienes ni siquiera le tienen que chambear para conseguir el voto del pueblo, también se antoja aplaudible.

Sin embargo al analizar a profundidad uno puede encontrarle ciertos “asegunes” que a primera vista no se descubren fácilmente. Mi querida Tatiana Clouthier (que ya no se desmañana), no está de acuerdo en que la oposición diga un NO con mayúsculas a toda la propuesta. Sin embargo asevera que “hay temas que tendrían que debatirse”. Ella por ejemplo, no está muy de acuerdo en que los consejeros electorales sean votados por la ciudadanía.

En otra charla, ahora con el senador panista Damian Zepeda, aparte de soltar uno que otro comentario rudo hacia Morena y Andrés Manuel López Obrador, por lo general se mantiene sensato y habla de lo que él llama “manzanas envenenadas” dentro de la propuesta general. En lo que concierne a los plurinominales, su forma de ver la nueva opción es que quitan a 200… pero todos los demás se convierten en plurinominales de facto. Por qué? Pues porque ahora la votación no sería por una persona en específico, sino por una lista de políticos de cada partido, que evidentemente serían designados por sus propios dirigentes.

Yo aquí la verdad pienso que escasamente alguno de nostros, mis cibernautas o lectores, podríamos decir en este momento el nombre de su diputado federal, del local o del consejero político de su partido predilecto. Así que eso de votar por una lista no se me hace tampoco algo terrible, generalmente el pueblo vota por un color no por una persona o su trayectoria. A menos que sea para los cargos más altos como Presidente Municipal, Gobernador o Presidente de la República.

Por otro lado él concuerda con Tatiana Clouthier y tampoco aprueba que el pueblo vote por los consejeros electorales. Ya que esto es un trabajo muy especializado para el que deberían de competir en cuanto a conocimiento o experiencia y no por aceptación del público. Dice que actualmente es calificada su pericia por examinadores especializados. Ahora yo me pregunto: qué acaso si el Mandatario elije a 20 de éstos, la Cámara de Diputados 10, los senadores a 10 más y el INE otros 10… no pueden ser igualmente calificados por el panel de expertos y ya después proceder a una votación popular?.

Casi casi estoy a punto de proponerles que mejor realicen un Big Brother. Porque lo verdaderamente difícil, es que éstos sean absolutamente imparciales. Ni trayéndolos de Marte. pero definitivamente para aquellos que dicen que el “INE no se toca”, déjenme recordarles que se toca y desde hace mucho tiempo. Si no, se seguiría llamando IFE

Y aquí el enlace para descargar la Capsula https://spaces.hightail.com/receive/JrzrzuVibG

