Lorenzo Córdova, principal promotor de la Reforma Electoral

Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver… pues luego de que se dio a conocer que el titular del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, se autorizó un seguro médico de 295 millones de pesos, resulta lamentable que aún haya grupos políticos que no acepten la Reforma Electoral que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo peor, es que dicho seguro cubrirá a Córdova Vianello hasta 2025, a pesar de que su cargo termina el año que viene, es decir, tendrá cobertura dos años más, a costa del presupuesto del Instituto Nacional Electoral y no solamente él, sino altos funcionarios del organismo y sus familias. Por si fuera poco, y de acuerdo a un semanario, los asegurados están protegidos en caso de tener un accidente por realizar deportes extremos como esquí, buceo, paracaidismo y alpinismo, entre otros que no están al alcance de la gran mayoría de la clase trabajadora de este país, lo que representa una burla a la ciudadanía y un insulto al verdadero papel del Instituto Nacional Electoral.

Lo anterior, sin duda, es reprobable y justifica la urgencia de la Reforma Electoral ya que, el principal objetivo de la iniciativa es el recorte de los recursos públicos a un instituto que sólo organiza elecciones cada tres años y que hoy por hoy, es uno de los organismos electorales más caros del mundo.

A todo ello se suma el estrabismo institucional en el que ha caído el Instituto Nacional Electoral desde que llegó Lorenzo Córdova, pues de acuerdo con medios, el consejero presidente percibe, cada mes, más de 234 mil pesos, lo que lo convierte en uno de los funcionarios que más gana en el país, incluso, más que el propio Presidente de la República, cuyo salario mensual es de 162 mil 111 pesos, situación inaceptable, pues el país atraviesa una transformación de fondo y el Instituto Nacional Electoral, por su importancia, no puede quedar fuera de ella.

En ese sentido, es de celebrarse que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, haya hecho un llamado a síndicos, regidores y alcaldes del país para firmar una carta de apoyo a la Reforma Electoral ya que, la democracia no corresponde a una sola autoridad, sino a todos los ciudadanos, así como a los tres niveles de gobierno.

Lo anterior es sólo un ejemplo de la larga lista de factores que justifican la importancia de la Reforma Electoral. Lo bueno, es que estamos ante la oportunidad de transformar a un Instituto Nacional Electoral que ha perdido la brújula democrática y cuyo titular dejó su papel de árbitro neutro de los procesos democráticos para formar parte de un grupo político conservador, cuyos intereses se están viendo afectados con la reforma del Presidente de la República.

Desapegos y excesos que han convertido a Córdova Vianello en el principal promotor de una de las reformas más necesarias para el país como la electoral.

POR JULIO CÉSAR MORENO

DIPUTADO FEDERAL DE MORENA

@JULIOC_MORENO

MAAZ