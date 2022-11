Entre insultos y desacuerdos, la transformación va

Los últimos dos años de este sexenio no responden a la misma lógica a la que lo hacían en el pasado en alternancia o en partido hegemónico. Esta etapa no se trata del ocaso de un sexenio en el que se hizo lo que se pudo, sino de la intensidad que busca proyectar al futuro un régimen a partir de opiniones y hasta insultos, no necesariamente de resultados de gobierno.

Siempre he pensado, hasta ahora sin tener elementos para comprobarlo, que los periodos de seis años, a diferencia de cuatro (ampliables hasta ocho) como en Estados Unidos eran, hasta la transformación, una forma de hacer valer el sufragio efectivo no reelección por, al menos, dos razones.

Primero porque en los primeros cuatro hacías y los últimos dos sobrevivías. Segundo, porque de tanto luchar por sobrevivir se quitan las ganas de vivir, y con ello se difuminaba la tentación de la reelección; se le llamaba “desgaste del poder”.

¿Por qué esto podría cambiar? Porque en esta ocasión esos dos años se dan en medio del debate de una reforma electoral y la formidable capacidad del presidente de capitalizar el enorme odio hacia la política. No es casualidad, es diseño.

Los insultos hacia quienes estamos en desacuerdo con algunos puntos de la reforma propuesta, en mi caso específicamente con la conformación por voto directo de los consejeros del INE, no son berrinche, ni demencia como a algunos les gusta creer.

Los mexicanos muchas veces nos ofendernos de dicho, no de hecho, porque públicamente nos gusta estar dentro del espectro de lo “políticamente correcto”. Éste es el caso y también lo fue cuando el ahora Gobernador de Nuevo León tuvo actitudes machistas frente a su esposa Mariana en plenas redes sociales.

En aquel tiempo y con la experiencia que da el leer a profundidad estudios de investigación en opinión pública, en pláticas de café argumentaba que contrario a lo que se pensaba, esa situación le daría votos a Samuel García porque generaba la percepción de que la cuida y defiende “a su vieja”. El resto de la historia de se cuenta sola.

En el caso del INE, a esto se suman los muchos errores que ha cometido Lorenzo Córdova, en su momento analizados en este espacio, que se conjugan con la facilidad con la que el presidente López Obrador coloca a sus adversarios en el centro del circo romano.

Todos, poco a poco han claudicado a esa tentación que aparentemente también da popularidad. Hay más ejemplos de los deseables, pero aquí dos. No es papel ni del Magistrado Presidente tiktokero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni del Consejero Presidente del INE ponerse al tú por tú con el Jefe de Gobierno porque ellos responden al Estado no a la administración pública y menos a la de opinión o popularidad.

Lo que hacen “al hacerse cercanos”, solamente suma a desfigurar el Estado y su personificación en el jefe de Estado, poco entendida y bastante desgastada en México, y con ello elevar las tentaciones de preservarse al menos, a través de la moralidad.

Que quede claro, a las instituciones no solo las ha erosionado quien las mandó al diablo. Ahí el riesgo mayor de nuestro México.

#LiderazgoSocial Los líderes no nacen, se hacen a partir de la educación, forjarlos y reconocerlos. Aplausos a los tres ganadores del Premio Kybernus al Liderazgo Social 2022 y a los más de tres mil liderazgos sociales que forjan al ser parte del programa Kybernus del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.

Esto es liderazgo en acción y una forma de transformar ideas en acción, así como “ver más allá de lo inmediato” y atreverse a “imaginar un futuro grande para nuestra nación”, como lo dice Ricardo Salinas Pliego.

Atentos que uno de los criterios de selección para ganar el premio es la convicción de transformar positivamente. Ahí se los dejo.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

