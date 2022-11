Déjalo pasar

En la columna anterior les compartí el concepto de “la vida no vivida”, y creo que el hecho de leerlo, entenderlo y escribirlo, me ayudó a tomar acción. Como dicen por ahí: “Es difícil dejar de ver algo que ya viste”.

Regresé a la papelería y compré el kit de dibujo de principiantes. Mi primer dibujo no fue cualquier cosa, aproveché el sentimiento que traía en ese momento. Digamos que me gustó mucho una chava y me nació dibujarla.

La inspiración puede venir de muchas fuentes: unas veces puede ser del arte, otras quizá de situaciones de la vida, y quizá, muchas veces, del amor. Aquella mujer fue mi musa y mi inspiración para atreverme a dibujar.

Si algo sé, es que si mezclas varias curiosidades, intereses y pasiones en una actividad, es más probable que disfrutes realizarla. Es más disfrutable hacer ejercicio mientras pones música o escuchas un podcast, a que si lo haces sin escuchar nada. Esa táctica fue la que utilicé.

Al dejarme seducir por el encanto de esta mujer, decidí elegirla como musa y fue cuando fortalecí mi decisión de comenzar a dibujar. Así nació mi primer dibujo: un retrato de ella.

Recalqué un poco la silueta, fui cuidadoso con la forma de su cara, de sus labios, de su nariz, pero no me atreví a dibujar sus ojos. No podía hacerles justicia. Logré entender un poco a los artistas cuando tienen una imagen en su cabeza y no logran llevarla al lienzo. Me pasó lo mismo, no me atreví a dibujar sus ojos, porque si intentaba hacerlo, lo arruinaría. “¿Qué puedo hacer?”, me pregunté. “Bueno, aprenderé a dibujar ojos en YouTube”. Bendito internet. Encontré un tutorial de cómo dibujar ojos con lápices, le puse play, lo escuché con algo de música para la concentración, y flui.

Entré en ese estado de enfoque máximo que muchos llaman por ahí “estado de flow”. El estado de flow, o flujo en el trabajo, es cuando estás tan inmerso en una tarea o proyecto que pierdes la noción del tiempo. Es muy probable que ni siquiera te des cuenta del paso del tiempo mientras realizas una tarea. Eso es el flow.

Estaba tan concentrado en dibujar lo más parecido al tutorial que estaba viendo. Y así fue cómo nació mi segundo dibujo.

Terminé de dibujar el ojo y no me la creía. ¿Cómo pude haber dibujado algo así? La última vez que había dibujado en forma fue en secundaria. Quizá no es el mejor ojo del mundo, pero sí me sentí muy contento de haber logrado algo así apenas en mi segundo intento.

Quiero aclarar algo, no soy un súper humano, no soy un súper dotado ni tengo más habilidades que los demás, soy alguien común y corriente. Pero eso sí, me permito explorar mi potencial, intento cosas nuevas y busco salirme de mi rutina. Creo que esa mentalidad de crecimiento es la que me lleva a descubrir que puedo realizar distintas cosas, como escribir, hablar en público, y ahora dibujar.

Imagínate que tú también puedes dibujar increíble y no lo sabías. Imagínate que tú también puedes componer grandes canciones y no lo sabías. Imagínate todas las cosas que puedes lograr, y que tú no las estás permitiendo pasar.

Si algún mensaje quiero que te lleves hoy es dejar de pisar tus propios frenos, mejor acelera. El éxito que tanto buscas, quizá está ahí, tocándote la puerta. Es cuestión de que lo dejes pasar.

POR RORRO ECHÁVEZ

CONTACTO @RORROECHAVEZ.COM

@RORROECHAVEZ

MAAZ