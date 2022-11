¿Elena qué?

Me parece importante explicar a la figura que está detrás del nuevo cuento «El Rey del Cash». Me refiero a Elena Chávez, autora del infundio de ocasión en contra del Presidente de México, el Lic. Andrés Manuel López Obrador.

Tuve el disgusto de conocer a Elena cuando fuimos diputadas constituyentes. Su gestión se caracterizó por la difusión indiscriminada de la tragedia de su divorcio y de su gran amor por los perros. Otro dato fundamental fue su convenenciera cercanía con los chuchos. Ella misma divulgó este punto para explicar la ocupación de su cargo. Le parecía sensato justificar su espacio público dando cuenta de las influencias con semejante corriente del extinto PRD.

En sus divulgaciones se encontraba ya el germen de este libro. Desde ese entonces amenazaba con escribir y contar toda su verdad. ¿Con qué fin? ¿Qué y quién ganaba? En todo caso me parece que ventilar desavenencias personales no es el problema; todos tenemos derecho a usar la libertad de expresión como mejor nos parezca en casi todo momento. Lo delicado es faltar a la verdad en una intentona de venganza. Esto no sólo va en contra del debate de altura que la oposición debería brindarnos; es también traicionarse a sí misma.

Dejando esto, me parece que su obra debe ser juzgada como lo que es: la revista de chismes de la política. Escrito con dolor y con una línea editorial que deja entrever a los chuchos, es un montón de ruido y casi ninguna nuez. No me puedo imaginar una «investigación» así ni en la escuela. Nadie hubiera pasado del primer trimestre con semejante ensayo. Un montón de aseveraciones sin pruebas con un objetivo claro: golpear al presidente, llamar la atención y justificar algún cargo o alguna candidatura, todo bajo el aprovechamiento de aquel viejo adagio que dice que la calumnia cuando no mancha, tizna.

Quisiera compartir algunas de las mentiras y contradicciones del libro que ya fueron elocuentemente recopiladas y explicadas por Héctor Alejandro Quintanar en un gran hilo de Twitter:

AMLO no aumentó su séquito de guardaespaldas conforme aumentó su popularidad (p.29); de hecho, en las campañas de 2006 y 2012 sólo contó con la protección de Ley.

Bartlett no se acercó a las izquierdas de la noche a la mañana (p. 32). El momento más identificable de aproximación se dio en 2003, cuando se opuso a la Reforma Eléctrica de Fox. Esto, por cierto, lo hizo hombro con hombro de otro histórico de las izquierdas: Cuauhtémoc Cárdenas.

AMLO no hubiera podido declararse como «el candidato que salvaría al país de las garras del PRI” el 30 de julio de 2005 (p. 36) ni aunque hubiera querido… en ese entonces gobernaba el PAN con el ilustre Fox.

Tatiana Clouthier no votó en contra del desafuero de Andrés Manuel en abril de 2005 (p. 44); se abstuvo. El único voto en contra del PAN vino de Regina Vázquez, de Veracruz.

AMLO y Beatriz no ocultaron su relación en 2005. De hecho, hay publicaciones de prensa que hablan de ello e incluso resaltan la relación familiar de Beatriz y Agustín Gutiérrez Canet.

Por si fuera poco, el libro también intenta sembrar discordias donde nunca las hubo: dice en la página 63 que Andrés culpó a Alberto Pérez Mendoza de la «deficiente estructura de cuidado» de las casillas en la elección de 2006. Incluso afirma que no se supo más de él después de esto. Todo esto es falso: Pérez Mendoza no estuvo a cargo de esa estructura, y en 2012 construyó asambleas fundacionales de morena en Tabasco y Veracruz. Finalmente falleció en 2013.

Último ejemplo: dice la señora en la página 69 que AMLO tenía una casa de campaña de lujo en el plantón de Reforma, y que incluso tenía un pejelagarto en una pecera (háganme el santísimo favor). A cualquiera de los que estuvimos ahí nos consta que estuvo en una carpa accesible y visible para todos y todas.

Se pintan de cuerpo entero: lo único que tienen en contra de nuestro movimiento es un repudio entripado y clasista. Ésa es la variable común con la que podemos explicar algunos fenómenos muy raros; como por ejemplo que, en este caso concreto, quienes se burlaban de Elena mientras éramos constituyentes (como Kenia López Rabadán y Mariana Gómez del Campo) sean ahora, con este libelo, sus principales festejantes. Afortunadamente, el pueblo de México está consciente de su posición: lo único que les define es el odio a la democracia y a quienes creemos que esa democracia es el único camino para construir patria para todas las personas.

POR PATRICIA ORTÍZ

DELEGADA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL INFONAVIT

@Paty_OrtizC

MBL