La grave salida de Tatiana

Desde la semana pasada se sabía que el pasado lunes 3 de octubre no habría ningún acuerdo amistoso con Estados Unidos y Canadá para detener la posible instalación del panel de solución de controversias en materia energética, que esos países quieren detonar contra México por la política discriminatoria que en ese sector instauró el presidente López Obrador.

Lo cierto es que la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, que renunció abruptamente ayer, había hecho un último intento por solucionar esa controversia, al referir hace pocas semanas públicamente —en el marco de la Convención de la American

Society—, que el Presidente ya había empezado a hablar en un tono diferente respecto del tema energético: “ya lo empezamos a oír cada vez más hablar de transición energética”. Ese día Clouthier habló de los proyectos fotovoltaicos en Sonora, de los proyectos de electromovilidad, etc.

Pero no fue suficiente. El Presidente no quiere reconocer que su pretensión de dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad que encabeza Manuel Bartlett, choca frontalmente con los compromisos firmados por su gobierno en el T-MEC, al darle prioridad a esta empresa estatal sobre las empresas extranjeras, ejerciendo en los hechos un trato discriminatorio contra estadounidenses y canadienses.

Fracasadas las consultas, el panel es inminente y en cualquier momento podría ser solicitado por la parte agraviada. Y, aunque no hay garantía de que será solicitado, la salida de Clouthier es una señal sumamente preocupante y negativa, porque significa que todo el avance de negociación y el esfuerzo que ella imprimió en el proceso de las consultas no fue suficiente para que el anuncio de un acuerdo amistoso se diera bajo su mando.

Antes prefirió salir de la Secretaría de Economía que enfrentar un resultado potencialmente negativo, que parece cada vez más

inminente.

De poco ha servido que la semana pasada, la Comisión Reguladora de Energía liberase más de 280 permisos para particulares en temas de gas natural, gasolineras, petróleo, gas LP, etc. Tatiana se fue y no hay anuncio de acuerdo. Tanto ella como el Canciller Marcelo Ebrard se la han pasado enfatizando que lo bueno de las consultas y del posible panel es que existan como mecanismo para solucionar diferencias. No obstante, ese argumento ya se agotó —si es que alguna vez fue útil—. Ahora vendrá lo grave: el panel, con alta probabilidad, y con sus altísimos costos. A menos que el nuevo secretario de Economía salve el barco milagrosamente.

DESBANDADA

Al interior de la Secretaría de Economía ya se habla de una casi segura desbandada de perfiles técnicos de alto nivel tras la salida de Tatiana. El nuevo titular, si es un radical antiempresa, encontrará muchos escritorios vacíos. Los mejores cuadros quieren trabajar en favor de México.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

MBL