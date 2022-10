Burberry x blue period

En países como México y Estados Unidos, el manga (cómic japonés) y el anime (adaptación animada de un manga) a pesar de su popularidad, no son considerados como un medio de comunicación serio por la mayoría de las personas. En general, la percepción que se tiene de éstos es que sólo trata de temas fantásticos y/o infantiles, pero ese no es el caso en Japón. En su país de origen, el manga es un medio de comunicación tan importante y serio como lo son los libros y las revistas. Exploran un sinfín de temáticas incluyendo sexualidad, moda, filosofía etc. Y aunque existe el género infantil y de fantasía, las publicaciones para adultos son igual de importantes y probablemente las más reconocidas. El manga no sólo refleja aspectos varios de la vida cotidiana en Japón, sino que también tiene una gran influencia en la población y la cultura popular del momento.

Es natural que el mundo del manga y el mundo de la moda constantemente se encuentren entrelazados ya que la vestimenta de un personaje suele ser una parte esencial. Muchos mangas están influenciados por la moda del momento y al mismo tiempo también juegan un rol importante en inspirar al consumidor. Hemos visto algunos ejemplos de este fenómeno como la representación de Chanel en el manga de Sailor Moon o la marca inglesa Vivienne Westwood en el manga de Nana, hemos sido testigos de cómo estas intersecciones han jugado un papel en el crecimiento de estas marcas dentro del mercado no sólo japonés, pero mundial.

Burberry está consciente del poder que tiene el cómic japonés y quiere entrar al mundo del manga por medio de su colaboración con Tsubasa Yamaguchi creadora del manga Blue Period, que ha ganado una gran popularidad desde su publicación en 2017, la cual ha crecido tras el estreno de su anime en Netflix, haciéndolo accesible para fans alrededor del mundo.

El manga de Blue Period sigue la historia de un estudiante de preparatoria mientras trata de convertirse en un artista y trata sobre las complicaciones personales que conlleva perseguir una pasión de manera profesional.

La colaboración consiste en la publicación de un manga original donde se explora la relación de los personajes del cómic con un nuevo personaje; Lola, quien es la personificación de la clásica bolsa con el mismo nombre de Burberry. La historia puede ser leída en línea desde la página de Burberry y además se puede conseguir la versión impresa de pasta dura en las tiendas físicas en Japón. En el paisaje urbano de Tokyo desde el último mes también se pueden apreciar los inesperados comerciales de Burberry x Blue Period con los personajes utilizando abrigos, vestidos y bolsas de la marca, así como el icónico patrón tartán.

POR REGINA PALACIOS

@babyblue____

